NAKON VESTI O 28 TAČAKA KOJE PREDVIĐAJU PREDAJU DONBASA I ZNAČAJNO SMANJENJE VOJSKE

Visoki zvaničnici Pentagona stigli su u Kijev kako bi "razgovarali o naporima za okončanje rata" Ukrajine sa Rusijom.

BBC prenosi da je to saopštila američka vojska.

Očekuje se da će se tim, koji predvodi Den Driskol, sekretar u Ministarstvu odbrane zadužen za kopnenu vojsku, sastati danas s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim nakon njegovog povratka sa putovanja u Tursku.

Britanski javni servis navodi da su juče počeli da se pojavljuju izveštaji da su SAD i Rusija pripremile novi mirovni plan, kojim se zahtevaju veliki ustupci od Ukrajine.

Ni Vašington ni Moskva nisu zvanično potvrdili plan.

Pre objave tih informacija Rusija je u ranim jutarnjim satima izvela napad raketama i dronovima na grad Ternopolj na zapadu Ukrajine, u kojem je poginulo najmanje 26 ljudi.

- Sekretar Driskol i njegov tim stigli su u Kijev u ime administracije u misiju utvrđivanja činjenica kako bi se sastali s ukrajinskim zvaničnicima i razgovarali o naporima za okončanje rata - saopštio je pukovnik Dejvid Batler, portparol američke vojske.

Den Driskol, sekretar u Ministarstvu odbrane zadužen za kopnenu vojsku

Uz Driskola su i načelnik Generalštaba general Rendi Džordž, vrhovni komandant američke vojske u Evropi general Kris Donahju i stariji major kopnene vojske Majkl Vajmer.

Najviša delegacija Pentagona do sada

Driskol i general Džordž su najviši američki vojni zvaničnici koji su vodili razgovore u ukrajinskoj prestonici otkako je predsednik Donald Tramp stupio na dužnost u januaru ove godine.

Ranije je ukrajinski zvaničnik rekao za CBS njuz da će se razgovori u Kijevu fokusirati na vojnu situaciju na terenu, kao i na planove za mogući prekid vatre.

- Predsednici Zelenski i Tramp su se već složili da zaustave sukob u skladu sa postojećim linijama ratovanja, a postoji i razumevanje oko davanja bezbednosnih garancija - naveo je neimenovani zvaničnik Kijeva.

Donald Tramp Volodimir Zelenski

Poseta iz Pentagona dolazi nakon brojnih medijskih izveštaja da su SAD i Rusija, bez uključivanja drugih strana, sklopile predloge o tome kako da se okonča rat u Ukrajini.

Aksios, Fajnenšel tajms i Rojters su, pozivajući se na ljude upoznate sa temom, izvestili da ti planovi uključuju zahtev Kijevu da odustane od Donbasa i nabavke oružja, kao i da značajno smanji brojnost oružanih snaga Ukrajine.

Veruje se da su Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Kiril Dmitrijev, izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina, bili uključeni u izradu mirovnog plana od 28 tačaka o kojem Zelenski nije želeo juče da razgovara u Turskoj, pa Vitkof nije ni otputovao tamo nakon konsultacija sa Trampom.

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski

BBC nije još dobio komentar od Bele kuće i Vitkofa o tim izveštajima, dok je portparol Kremlja naizgled umanjio značaj izveštaja.

- U ovom slučaju, nemamo dodatnih novosti u onome što nazivamo "duhom Enkoridža" - kazao je Peskov ruskim državnim medijima u sredu, misleći na avgustovski samit Putina i Trampa na Aljasci.

Bilo kakav sporazum koji je eventualno postignut tokom tokom jednodnevnog sastanka nije javno objavljen, a Zelenski je više puta isključio mogućnost bilo kakvih teritorijalnih ustupaka Rusiji.

Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci

Kijev i njegovi zapadni saveznici, uključujući SAD, pozivali su na trenutni prekid vatre duž ogromne linije fronta, ali je Moskva to odbila, ponavljajući zahteve za koje Ukrajina kaže da predstavljaju njenu de fakto kapitulaciju.

Ranije ovog meseca, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da se preduslovi Moskve za mirovni sporazum - uključujući ustupanje teritorije, stroga ograničenja veličine ukrajinske vojske i neutralnost zemlje - nisu promenili otkako ih je Putin izneo dva meseca pre opšte invazije u februaru 2022.

Ruski predsednik Vladimir Putin primio u Kremlju Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, uoči isteka roka za prekid vatre u Ukrajini

U međuvremenu je zvaničnik Bele kuće potvrdio za BBC da će specijalni izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog napustiti funkciju u januaru.

Kelog je navodno odlučio da će ovo biti prirodan kraj njegovog mandata od 360 dana, za čije produženje bi bilo neophodno odobrenje Senata nakon isteka.

Kit Kelog, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu

BBC navodi da je Kelog bio viđen kao važan zagovornik ukrajinske strane u Beloj kući u vreme kada se često činilo da je Tramp na strani Rusije u ovom sukobu.