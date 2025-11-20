Slušaj vest

Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski saopštio je danas da će do kraja godine Varšava uplatiti još 100 miliona dolara iz programa za kupovinu američkog oružja za Ukrajinu, javljaju poljski mediji.

Pred sastanak šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije danas u Briselu, Šikorski je takođe poručio da u dogovaranje mira u Ukrajini mora da bude uključena i Evropa a da recept nije smanjenje armije Ukrajine koja se brani, već ograničavanje moći agresora.

"Naravno da podržavamo sve napore da se postigne mir. Ali imajmo na umu da u ovom trenutku Ukrajinu i finansijski i vojno najviše pomaže Evropa.

I bezbednost Evrope će biti bolja ili gora u zavisnosti od ishoda tog rata", kazao je Šikorski poljskim novinarima povodom najava da navodno SAD i Rusija, bez Ukrajine, pripremaju novi mirovni plan.

Poljski ministar spoljnih poslova naglasio je da Evropa zahteva da bude uključena u donošenje odluka o miru.

"Smatram da ne treba ograničavati sposobnost žrtve da se brani već da treba ograničiti samo sposobnost agresora", rekao je Šikorski na vesti da bi taj plan od 28 tačaka koji je navodno odobrio predsednik SAD Donald Tramp značio ogromne ustupke Ukrajine.

Šef poljske diplomatije kazao je da je zbog diverzije na pruzi Varšava - Lublin ovog vikenda, za koju poljska istraga optužuje dvojicu Ukrajinaca a kao nalogodavce ruske obaveštajne službe, odlučio da zatvori poslednji ruski konzulat van ambasade, onaj u Gdanjsku.

"Sledeća moja odluka je da će ruskim diplomatama biti potrebna naša dozvola da izađu iz Mazovjeckog vojvodstva (u kome je Varšava) a nagovaraću evropske kolege da i oni učine u svojim zemljama slično", kazao je Šikorski.