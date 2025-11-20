Slušaj vest

NATOje objavio dramatičan snimak vojne vežbe koja prikazuje tačan trenutak udara torpeda u kojem je potopljen brod u Severnom moru. Od siline eksplozije kontejneri sa palube su odleteli u vazduh, a zatim popadali u more, dok se brod snažno zaljuljao.

Udar torpeda izazvao je ogroman talas i erupciju morske pene, terajući vodu uz bok broda i prekrivajući njegovu palubu, piše britanski San.

Fregata prelomljena napola

Snažan udar podigao je trup fregate iznad površine, a rashodovani brod "Trondhajm" prelomljen je na dva dela. Potom je objavljen snimak koji prikazuje trenutak kada je brod vertikalno potonuo u okean. Brod je bio natovaren kontejnerima radi potrebe školskog gađanja.

Izjava iz NATO-a

- Svrha ovog gađanja bila je da se proveri i demonstrira razorna moć koju predstavlja ovo oružje i podmornica. Podmornica ima dugotrajnu autonomiju, deluje prikriveno i poseduje jedinstvenu sposobnost da diktira tok borbe - stoji u saopštenju NATO-a.

Zajednička komanda NATO-a objavila je snimak video vežbe u blizini ostrva Andoj u Norveškoj. To je bila zajednička operacija norveške mornarice, britanske Kraljevske mornarice i poljske mornarice, tokom koje su izvedene vežbe bojevog gađanja.

Geopolitička napetost

Retko objavljeni snimak pojavljuje se u trenutku rastućih tenzija između Rusije i NATO zemalja. Načelnik Generalštaba oružanih snaga Poljske, Vjeslav Kukula, upozorava da se Putin "aktivno" priprema za rat protiv NATO-a.

- Oni ovde grade okruženje koje treba da stvori uslove povoljne za moguću agresiju na poljsku teritoriju - izjavio je on, opisujući trenutnu situaciju kao "predratnu situaciju ili ono što nazivamo hibridnim ratovanjem".

- Neprijatelj je počeo pripreme za rat. On stvara atmosferu koja ima za cilj podrivanje poverenja javnosti u vladu, u ključne strukture poput vojske i policije, kao i stvaranje uslova povoljnih za moguću agresiju na Poljsku - dodao je on.

Prema Maritime Executive, snaga detonacije teškog torpeda pod kobilicom retko se viđa iz takve blizine.

O podmornici "Uthaug"

Britanska podmornica "Uthaug" je podmornica klase "Ula", opremljena sa dve dizel-generatorske jedinice i završnim pogonom na elektromotor. Sekcije trupa izgrađene su u Norveškoj, a zatim prebačene u Nemačku na finalnu montažu. Isporučena je 1991. godine.