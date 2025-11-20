Slušaj vest

Na društvenim mrežama kruži zastrašujući snimak na kojem se vidi kako je turistički brod pun putnika potonuo u blizini popularnog letovališta i turističke destinacije, piše britanski San.

Na snimku se vidi do pola potonuli trajekt koji se naginje dok spasilački čamac juri da evakuiše putnike i posadu. Brod je prevozio 92 turista blizu obalaTajlanda kada su ga pogodili veliki talasi, što je dovelo do njegovog potonuća.

Udar talasa je navodno razbio trup broda, zbog čega je voda počela naglo da prodire unutra.

Brza reakcija spasilačkih službi

Tajlandski Centar za primenu pomorskog prava odmah je reagovao kako bi spasao sve na brodu, u 12:25 sati po lokalnom vremenu.

Lokalni mediji navode da je svih 92 turista i pet članova posade spaseno.

Ukupno 97 ljudi spaseno je na putu ka Koh Kudu, a brod je pretrpeo oštećenje trupa kod ostrva Kradat.

Opasni vremenski uslovi

More na Tajlandu je posebno opasno tokom novembra i decembra, na vrhuncu monsunskog perioda. Ipak, turistički operateri često izlaze na more i po lošim uslovima. U julu ove godine, turistički brod sa 18 ljudi se prevrnuo, pri čemu je poginuo turistički vodič.

Ranije nesreće u tajlandskim vodama

Jedna od najgorih tragedija dogodila se u julu 2018. godine, kada se brod sa 89 turista prevrnuo tokom oluje kod Puketa. Tada je poginulo 47 kineskih turista.