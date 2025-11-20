Slušaj vest

Ukupno 57 osoba zadobilo je uglavnom lakše povrede, dok su dve osobe teško povređene, navela je regionalna služba hitne pomoći. Nesreća se dogodila u blizini grada Češke Budejovice oko 6:20 sati ujutro.

Međutim, bolnica u Češkim Budejovicama kasnije je saopštila da je pet primljenih pacijenata u teškom stanju.

Sudar vozova u Češkoj, povređeno 57 putnika.

Saobraćaj obustavljen između Čeških Budejovica i Plzena

Saobraćaj između Čeških Budejovica i grada Plzena je zaustavljen i ne očekuje se da će biti ponovo uspostavljen do popodnevnih sati.

Vatrogasna služba Češke Republike podelila je fotografije i video-snimke sa mesta događaja na društvenim mrežama, prikazujući veliki broj pripadnika hitnih službi na terenu.

Ministar saobraćaja Martin Kupka objavio je na platformi "Iks" da se uzrok sudara još istražuje.

Bizarna nesreća u Holandiji

Snimak s nadzornih kamera prikazao je vozača kamiona kako se na bizaran način vozi unazad na prugu dok se rampe spuštaju u selu Meteren u centralnoj Holandiji, pri čemu je povređeno pet osoba koje su se nalazile u vozilu.

Stotine krušaka letelo je u vazduh od siline udara voza i padalo preko šina, dok je 400 putnika voza bezbedno evakuisano.

Nesreća se dogodila oko 11.30 časova 30. oktobra. Fotografije nastale neposredno nakon sudara prikazuju zgnječene sveže zelene kruške preko prednjeg dela voza.

Silina udarca - voz seče kroz kamion pun voća

Hiljade komada krušaka razlete su se na sve strane kada je voz velikom brzinom udario u kamion koji je prevozio voće. Na pruzi u početku nije nailazio voz, a deo kamiona već je prešao preko pruge.

Međutim, vozilo s druge strane se približava, pa vozač kamiona pogrešno procenjuje da ima dovoljno vremena da se vrati unazad preko pruge. Tokom pokušaja povratka, oglašavaju se bezbednosni alarmi, a rampe se spuštaju s obe strane – ostavljajući deo kamiona zarobljenim.

Panika i neuspešan pokušaj bekstva