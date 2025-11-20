Slušaj vest

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) tvrdi da je sprečila pokušaj atentata na visokog oficira Ministarstva odbrane koji su pripremale ukrajinske obaveštajne agencije.

"Uhapšen je stanovnik DNR umešan u pripremu terorističkog napada upotrebom hemijskih ratnih agensa protiv visokog oficira ruskog Ministarstva odbrane", navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti.

Prema navodima ruske službe, muškarac je kontaktirao predstavnika Glavne obaveštajne uprave ukrajinskog Ministarstva odbrane putem Telegrama.

Mešavina otrovnih supstanci u britanskom pivu

Da bi izvršio ubistvo, agentu su data dva pakovanja flaša britanskog piva koje je trebalo da pokloni ruskom oficiru koji je bio meta atentata.

Testovi su pokazali da sadrže visokotoksičnu mešavinu otrovnih supstanci, koje, kada se konzumiraju, izazivaju bolnu smrt u roku od 20 minuta, tvrdi FSB.

Prema podacima obaveštajne službe, pritvoreni je takođe dobio eksploziv od ukrajinske obaveštajne službe, koji je dronovima dostavljen na teritoriju takozvane DNR, i skladištio ga u svom domu "za naknadnu upotrebu u sabotažnim i terorističkim aktivnostima".

Kako se navodi, za predaju otrovnog paketa ukrajinske obaveštajne službe obećale su mu nagradu od 5.000 dolara.

FSB nije otkrio identitet oficira koji je bio meta pokušaja atentata, niti druge detalje operacije.

Sprečen atentat na Sergeja Šojgua pre par dana

Pre samo nekoliko dana ruske bezbednosne snage su saopštile da je osujećen atentat na nekadašnjeg ruskog ministra odbrane, sadašnjeg sekretara Saveta bezbednosti Rusije Sergeja Šojgua.

Ruske službe objavile su snimak na kojem se navodno vidi trenutak hapšenja jednog od osumnjičenih za atentat na Sergeja Šojgua.

Prema navodima, bivši ruski ministar odbrane i aktuelni sekretar Saveta za bezbednost trebalo je da bude raznet bombom na groblju na godišnjicu majčine smrti.