Slušaj vest

Poljskog ambasadora u Rusiji napala je „agresivna“ grupa demonstranata u Sankt Peterburgu, u onome što je poljski zvaničnik opisao kao „najozbiljniji incident te vrste u poslednjih nekoliko godina“. Portparol poljskog Ministarstva spoljnih poslova Maćej Vevior potvrdio je incident u četvrtak.

Kšištof Krajevski, iskusni diplomata koji je ambasador Poljske u Rusiji od 2021. godine, otputovao je u Sankt Peterburg u nedelju kako bi se sastao sa članovima lokalne poljske zajednice povodom Dana nezavisnosti.

Napad se dogodio dok je Krajevski šetao Nevskim prospektom, najpoznatijim bulevarom u gradu, na službu u bazilici Svete Katarine Aleksandrijske, u pratnji konzula Jaroslava Stričarskog.

Poljski medij Gazeta Viborča je, pozivajući se na izvore u Ministarstvu spoljnih poslova, objavio da je gomila ljudi koji su nosili antipoljske i antiukrajinske transparente okružila izaslanika i pokušala da ga udari pre nego što ih je zaustavila Služba državne zaštite, koja je odgovorna za bezbednost visokih poljskih zvaničnika u inostranstvu.

„Počelo je verbalnim zlostavljanjem, ali se razvilo u pravi pokušaj fizičkog nasilja“, rekao je Vevior privatnoj televiziji TVN. Upitan za dodatne detalje o počiniocima, rekao je da je u pitanju bila „agresivna“ grupa od oko 10 ljudi sa transparentima.

Dodao je da je Varšava izrazila svoje „ogorčenje“ tokom sastanka u sredu sa otpravnikom poslova Rusije. Ruska delegacija je odgovorila da se takve situacije „ne bi trebalo dešavati“, rekao je Vevior.

Izvor iz Ministarstva spoljnih poslova rekao je Gazeti Viborči da je to bio „najozbiljniji incident ove vrste u poslednjih mnogo godina“, dodajući da je „samo intervencija pripadnika obezbeđenja sprečila da ambasador bude pretučen“.

Kšištof Krajevski poljski ambasador Foto: SERGEI ILNITSKY/EPA

Rastuće tenzije

Tenzije između Poljske i Rusije su porasle otkako je Moskva pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu 2022. godine. Varšava je bila među najvernijim pristalicama Kijeva, služeći kao ključno logističko središte za zapadnu vojnu pomoć namenjenu Ukrajini.

Poslednjih godina, Poljska je značajno smanjila rusko diplomatsko prisustvo, navodeći zabrinutost da Moskva koristi diplomatsko pokriće za sprovođenje špijunskih i sabotažnih operacija.

U sredu je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski objavio da će Varšava zatvoriti poslednji preostali ruski konzulat, koji se nalazi u severnom gradu Gdanjsku, nakon što su vlasti saopštile da su dvojica Ukrajinaca osumnjičenih za sabotažu ključne železničke pruge tokom vikenda radili za rusku obaveštajnu službu.

(Kurir.rs/TVPWorld/Prenela: M. V)

Ne propustitePlanetaŠABANA JE REKLA OVO O ALBANCIMA I RAMA JE POBESNEO! Odmah optužio Starmerovu ministarku britanske policije za "etničke stereotipe" (FOTO)
Šabana Mahmud Kir Stramer Edi Rama
Bosna i HercegovinaŽENA PRIJAVILA BIVŠEG MUŽA ZBOG NASILJA U PORODICI! Pretukao dete (10), policija odmah reagovala
shutterstock_2285488797.jpg
PlanetaFSB SPREČILA JOŠ JEDAN ATENTAT NA RUSKOG OFICIRA! Otrov sipali u flašu britanskog piva, izbegao mučnu smrt
shutterstock-1765482089.jpg
PlanetaDIREKTAN SUDAR VOZOVA U ČEŠKOJ! Objavljeni JEZIVI SNIMCI! Povređeno 57 ljudi, petoro u teškom stanju! Horor u Češkim Budejovicama! (FOTO/VIDEO)
Češka voz sudar vozova
Crna GoraOVE SNIMKE OSTATAK REGIONA GLEDA U ŠOKU! I pita se samo jedno: Gde je bujica pokupila ovolike automobile, a objašnjenje je neverovatno (VIDEO)
Screenshot 2025-11-20 121053.jpg