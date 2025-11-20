Slušaj vest

Dana 19. novembra 2025. godine, u koordinisanoj akciji koju su sprovele bugarske vlasti uz podršku Europola dovela je do razbijanja kriminalne mreže uključene u masovnu trgovinu kulturnim dobrima širom Evropei van nje. Ova operacija sprovedena je u okviru operativne radne grupe Europola.

Međunarodna policijska saradnja

U akciji su učestvovale policijske i pravosudne službe iz Albanije, Francuske, Nemačke, Grčke, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva. Operativne aktivnosti koordinisane su iz centara u Sofiji i u Eurojustu. Istraga se nastavlja.

Bugarske vlasti su u saradnji za Europolom izvršile velike racije na svojoj teritoriji. Zaplenjeno je dosta artefakata iz antičkog perioda.

Početak istrage - zaplena iz 2020. godine

Istraga je započeta nakon pretresa kuće u Bugarskoj 2020. godine, kada je zaplenjeno oko 7.000 kulturnih artefakata neprocenjive istorijske i novčane vrednosti. Predmeti, uglavnom grčko-rimske i tračke starine, bili su izuzetno značajni zbog svoje jedinstvenosti i istorijske važnosti.

Bugarske vlasti su tada utvrdile da mnogi od njih nemaju jasnu dokumentaciju o poreklu, što je izazvalo sumnju na ilegalno nabavljanje. Od momenta zaplene, artefakti se čuvaju u Nacionalnom istorijskom muzeju u Sofiji.

Rezultati akcije od 19. novembra 2025. godine obuhvataju: 35 hapšenja u Bugarskoj, 131 pretres (kuće, vozila i sefovi), 1 u Albaniji, 120 u Bugarskoj, 3 u Francuskoj, 3 u Nemačkoj, 4 u Grčkoj.

Zaplenjeno je više od 3.000 artefakata - antičke zlatne i srebrne kovanice i druge starine, procenjene na preko 100 miliona evra. Zaplenjena umetnička dela, oružje, dokumenti, elektronska oprema, više od 50.000 evra gotovine i investiciono zlato.

Glavna meta istrage

Glavnoosumnjičeni se tereti da je finansirao ilegalna iskopavanja širom Bugarske i susednih balkanskih zemalja. Lokalni pljačkaši, navodno angažovani preko posrednika, bili su uključeni u ilegalne aktivnosti.

Zbirka zaplenjena 2020. godine sadrži jedinstvene predmete, od kojih neki datiraju iz 2000. godine pre nove ere – maske, vojna oprema, nakit, vaze, ritone i pehari iz perioda tračke i grčko-rimske civilizacije.

Većina predmeta nije imala dokumenta o poreklu, dok su neki imali sumnjivu dokumentaciju iz aukcijskih kuća i galerija iz Francuske, Nemačke, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD.

Europol uključen u povezivanje tragova širom Evrope

Od juna 2024. godine, na inicijativu bugarskih vlasti, Europol je formirao operativnu radnu grupu za razmenu informacija i analitičku podršku. Rad grupe doveo je do otkrivanja veza među osumnjičenima u različitim zemljama i pronalaska dodatnih artefakata koje je mreža navodno krijumčarila.

Tokom akcije, Europol je poslao dva eksperta u Sofiju radi koordinacije i pružanja analitičke podrške.

Balkansko nasleđe na meti kriminalnih mreža

Region Balkana i Italija, bogati antičkom istorijom, dom su neprocenjivih grčkih i rimskih arheoloških blaga, koja dugo privlače kriminalne mreže. Ove grupe, često organizovane u lokalne ćelije, bave se pljačkom, krađom i pranjem novca od prodaje ukradenih artefakata kroz tržište umetnosti.

Zbog velike potražnje kolekcionara i onih koji pokušavaju da operu ilegalno stečena sredstva, tržište umetnosti posebno je ranjivo. Vlade se suočavaju sa izazovima u borbi protiv ilegalnih iskopavanja zbog složenosti tržišta i teškoća u proveri porekla predmeta.

Kriminalne mreže koriste ove propuste kako bi plasirale opljačkane predmete, uključujući i one iz zona sukoba poput Sirije i Iraka.

