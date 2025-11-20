HAOS U IZRAELSKOJ VOJNOJ BAZI! Pršti na sve strane, vojnici udarili jedni na druge, objavljen snimak sukoba! (VIDEO)
Snimak izraelskih vojnika kako bacaju stolice jedni na druge, stoje na stolovima i kako tuku jedni druge širi se internetom. Nekoliko vojnika pokušalo je da razdvoji učesnike sukoba.
Vojnici Givati brigade i inženjeri IDF-a u jednoj izraelskoj vojnoj bazi na severu zemlje učestvovali su u tuči koja je uključivala bacanje stolica i fizičke udarce, pokazuje video objavljen na društvenim mrežama. Incident se dogodio u nedelju.
Prvo je došlo do verbalnog sukoba koji je potom prerastao u tuču. Snimak prikazuje vojnike kako bacaju stolice, stoje na stolovima i udaraju jedni druge. Nekoliko vojnika pokušalo je da razdvoji učesnike sukoba.
IDF je saopštio da incident smatra ozbiljnim, naglašavajući da "ne odražava vrednosti IDF-a niti ono što se očekuje od vojnika i komandira IDF-a". U toku je istraga incidenta.
- Po završetku, komandne i disciplinske mere biće preduzete u skladu sa nalazima istrage - stoji u saopštenju IDF-a.
- IDF osuđuje svaki vid nasilnog ponašanja i nastaviće da sprovodi disciplinu, etiku i profesionalizam u svakom trenutku - zaključuje vojska.
(Kurir.rs/The Jerusalem Post/Preneo: V.M.)