Naučnici su otkrili džinovsku paukovu mrežu površine preko 100 metara kvadratnih sa oko 111.000 paukova, u pećini na granici između Grčke i Albanije, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu "Subterranean Biology".

Paukova mreža je nedavno pronađena u Sumpornoj pećini, koja je tako nazvana zbog izuzetno visokog sadržaja sumpora.

Pećina se nalazi u klisuri Vromoner, na geološkom području na granici između Albanije i Grčke, 450 km od Atine.

Otkrivena paukova mreža pokriva približno 106 kvadratnih metara a na njoj je oko 69.000 jedinki paukova iz porodice Tegenaria domestica i više od 42.000 iz porodice Linyphiidae.

Otkriće ove ogromne mreže prvi su prijavili članovi Češkog speleološkog društva.

Pauci dele pećinu sa brojnim drugim insektima, uključujući stonoge, škorpije i tvrdokrilce.