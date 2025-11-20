JEZIVO OTKRIĆE NA GRČKO-ALBANSKOJ GRANICI! Horor prizor u mračnoj pećini iznenadio stručnjake: NAJVEĆA JE U EVROPI (VIDEO)
Naučnici su otkrili džinovsku paukovu mrežu površine preko 100 metara kvadratnih sa oko 111.000 paukova, u pećini na granici između Grčke i Albanije, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu "Subterranean Biology".
Paukova mreža je nedavno pronađena u Sumpornoj pećini, koja je tako nazvana zbog izuzetno visokog sadržaja sumpora.
Pećina se nalazi u klisuri Vromoner, na geološkom području na granici između Albanije i Grčke, 450 km od Atine.
Otkrivena paukova mreža pokriva približno 106 kvadratnih metara a na njoj je oko 69.000 jedinki paukova iz porodice Tegenaria domestica i više od 42.000 iz porodice Linyphiidae.
Otkriće ove ogromne mreže prvi su prijavili članovi Češkog speleološkog društva.
Pauci dele pećinu sa brojnim drugim insektima, uključujući stonoge, škorpije i tvrdokrilce.
(Kurir.rs/Beta)