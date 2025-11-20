Slušaj vest

Ukrajina bi mogla da bude primorana da izda deo svoje teritorije Rusiji u zakup, ukoliko se ostvari američki plan za okončanje rata Kijeva i Moskve.

Zvaničnici upoznati sa sporazumom kazali su za Dejli telegraf da sporazum koji predlaže administracija predsednika Donalda Trampa predviđa da Kijev prepusti kontrolu nad istočnim regionom Donbasom, ali da zadrži zakonsko vlasništvo nad njim.

- Rusija bi plaćala zakupninu u za sada nepoznatom iznosu za de fakto kontrolu nad tim regionom - kazali su izvori britanskog lista.

Šta je sve u planu od 28 tačaka?

Plan od 28 tačaka koji su sačinili SAD i Rusija tokom niza nedavnih tajnih sastanaka obnavlja strahove da je Ukrajina isključena iz razvgovora o sopstvenoj budućnosti.

Pored toga što bi primorao Ukrajinu da preda teritoriju, sporazum bi prepolovio veličinu vojske pod kontrolom Kijeva i zabranio joj posedovanje raketa dugog dometa.

Takođe bi blokirao raspoređivanje stranih trupa u Ukrajini, okončao američku vojnu pomoć i sprečio sletanje stranih diplomatskih aviona u zemlju.

Ruski jezik bi postao zvanični državni jezik, a Ruskoj pravoslavnoj crkvi bi bio dat zvanični status na okupiranim teritorijama.

Ukrajini bi bilo dozvoljeno da pregovara o bezbednosnim garancijama iz SAD i Evrope kako bi se pomoglo održavanje bilo kakvog prekida vatre.

Zvaničnici u ukrajinskoj prestonici odbacili su plan, a Rusija je negirala da je upoznata sa njim.

Tramp za sada bez komentara o planu

Tramp nije komentarisao sporazum, ali je juče otkrio šta je nedavno rekao ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

- Dozvolite mi da rešim vaš prokleti rat - kazao je Tramp šefu Kremlja.

Međutim, izvori Dejli telegrafa su rekli da je Bela kuća saopštila Zelenskom da mora da pristane na uslove, osećajući slabost predsednika Ukrajine zbog korupcijskog skandala kojim je i on obuhvaćen.

Zelenski je više puta isključio predaju celog Donbasa Rusiji kao cenu za postizanje mira.

Ustupanje teritorija je zahtev Putina koji je dobro poznat otkako se sastao sa Trampom na Aljasci u avgustu radi mirovnih pregovora.

Nakon pritiska Kijeva i drugih zapadnih prestonica, američki predsednik je letos odbio taj potez, tvrdeći da bi o bilo kakvom prekidu vatre trebalo da se pregovara na osnovu aktuelnih linija fronta.

Trampov plan za šemu zakupa ukrajinskog zemljišta uklapa se u obrazac poslovnih dogovora koji se koriste za podršku mirovnim sporazumima.

U zamenu za teritoriju, od Moskve bi se očekivalo da plati naknadu za zemljište kako bi nadoknadila finansijske gubitke nastale gubitkom pristupa Ukrajine sopstvenoj teritoriji.

Ukrajina je, prema ustavu te zemlje, u obavezi da ustupanje teritorija stavi na javno glasanje, što bi verovatno bilo odbijeno, a tako nešto bi se izbeglo sporazumom o zakupu.

Kelog odlazi, veruje da Rusija manipuliše njegovim kolegama

Ubrzo nakon što se sporazum pojavio, general potpukovnik Kit Kelog, Trampov specijalni izaslanik za Ukrajinu, objavio je da odlazi sa funkcije.

Kelogov bliski saradnik je rekao da veruje da Rusija manipuliše njegovim kolegama iz Trampove administracije.

Medijski izveštaji sugerišu da je sporazum sastavljen tokom trodnevnih razgovora Stiva Vitkofa, Trampovog mirovnog izaslanika i Kirila Dmitrijeva, Putinovog izaslanika, u Majamiju prošlog meseca.