U okviru mera repatrijacije, u Ukrajinu je vraćeno 1.000 posmrtnih ostataka za koje ruska strana tvrdi da su tela ukrajinskih vojnika, saopštio je Koordinacioni štab za postupanje sa ratnim zarobljenicima.

Kako prenosi Ukrinform, posmrtni ostaci su predati nadležnim ukrajinskim institucijama, a istražitelji i stručnjaci Ministarstva unutrašnjih poslova uskoro će sprovesti identifikaciju i sve potrebne forenzičke preglede.

Prema saopštenju, repatrijacija je sprovedena zajedničkim radom više državnih organa - Službe bezbednosti Ukrajine, Oružanih snaga, Ministarstva unutrašnjih poslova, institucija ombudsmana, Državne službe za vanredne situacije i drugih struktura bezbednosnog sektora.

Koordinacioni štab zahvalio je Međunarodnom komitetu Crvenog krsta na pruženoj pomoći.

Dodatnu logističku i organizacionu podršku obezbedili su Centralna direkcija za civilno-vojnu saradnju Generalštaba i Zajednički centar za civilno-vojnu saradnju, zaduženi za transport tela u specijalizovane državne ustanove, kao i za predaju posmrtnih ostataka nadležnim institucijama radi sudsko-medicinskih procedura.