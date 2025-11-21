Slušaj vest

U okviru mera repatrijacije, u Ukrajinu je vraćeno 1.000 posmrtnih ostataka za koje ruska strana tvrdi da su tela ukrajinskih vojnika, saopštio je Koordinacioni štab za postupanje sa ratnim zarobljenicima.

Kako prenosi Ukrinform, posmrtni ostaci su predati nadležnim ukrajinskim institucijama, a istražitelji i stručnjaci Ministarstva unutrašnjih poslova uskoro će sprovesti identifikaciju i sve potrebne forenzičke preglede.

Prema saopštenju, repatrijacija je sprovedena zajedničkim radom više državnih organa - Službe bezbednosti Ukrajine, Oružanih snaga, Ministarstva unutrašnjih poslova, institucija ombudsmana, Državne službe za vanredne situacije i drugih struktura bezbednosnog sektora.

Koordinacioni štab zahvalio je Međunarodnom komitetu Crvenog krsta na pruženoj pomoći.

Dodatnu logističku i organizacionu podršku obezbedili su Centralna direkcija za civilno-vojnu saradnju Generalštaba i Zajednički centar za civilno-vojnu saradnju, zaduženi za transport tela u specijalizovane državne ustanove, kao i za predaju posmrtnih ostataka nadležnim institucijama radi sudsko-medicinskih procedura.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/Foto:Ilustracija)

Ne propustitePlanetaOBJAVLJEN SNIMAK NAPADA NA POLJSKOG AMBASADORA! Pogledajte jezive scene nasilja na ulicama Sankt Peterburga (VIDEO)
Sankt Peterburg napad na poljskog ambasadora poljski ambasador napadnut u Rusiji
PlanetaHAOS U IZRAELSKOJ VOJNOJ BAZI! Pršti na sve strane, vojnici udarili jedni na druge, objavljen snimak sukoba! (VIDEO)
Tuča izraelskih vojnika
PlanetaPLJAČKALI SKUPOCENA UMETNIČKA DELA I ARTEFAKTE ŠIROM BALKANA! Velika akcija hapšenja u Bugarskoj, razbijena OPASNA kriminalna grupa, palo njih 35! (FOTO/VIDEO)
Bugarska hapšenje antikviteti artefakti Europol
PlanetaPOLJSKI AMBASADOR NAPADNUT U RUSIJI NA PUTU DO CRKVE! Grupa ljudi ga okružila i pokušala da ga udari, obezbeđenje hitno reagovalo
Kšištof Krajevski Krzysztof Krajewski