Indonežanske vlasti evakuisale su više od 900 ljudi i omogućile siguran povratak 170 penjača koji su ostali zaglavljeni nakon erupcije vulkana Semeru na ostrvu Javi, pri čemu je zadržan najviši stepen uzbune.

Opasnost i dalje visoka



Nakon što je Semeru eruptirao deset puta u sredu, ispuštajući ogromne oblake pepela i izbacujući lavu i kamenje čak 13 km niz padine, zvaničnici su rekli da je opasnost i dalje visoka.

Penjači su preko noći ostali zarobljeni u kampu uz jezero u podnožju vulkana, oko šest kilometara od kratera, ali sada im se pomaže da se evakuišu, rekla je Septi Vardhani, zvaničnica nacionalnog parka Semeru.

1/11 Vidi galeriju Erupcija vulkana Semeru na Javi u Indoneziji Foto: BNPB/HANDOUT/Indonesia’s National Board for, IGAM MARENDRA/EPA, IGAM MARENDRA/EPA

- Svi penjači sa svojim vodičima su bezbedni - rekla je Vardhani za Rojters i dodala da je "situacija pod kontrolom".

Posledice erupcije



Snimak indonežanske vulkanološke agencije pokazuje ogroman oblak vrućeg pepela koji izlazi iz kratera i prekriva padine vulkana. Poslednja velika erupcija bila je u decembru 2021. godine, kada je poginula najmanje 51 osoba, a obližnja sela bila su prekrivena pepelom.

Vulkan Semeru, visok 3.676 m, jedan je od oko 130 aktivnih vulkana u Indoneziji. Zemlja leži na "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni gde se sudaraju tektonske ploče, stvarajući brojne potrese i vulkane.

Spasilačke aktivnosti



Spasilačka agencija Istočne Jave rasporedila je desetine radnika kako bi pomogla u evakuaciji, a 956 ljudi koji žive u blizini vulkana već je premešteno u škole, džamije i vladine zgrade, rekao je zvaničnik agencije Prahista Dian.