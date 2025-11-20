NAREĐENA MASOVNA EVAKUACIJA! Eruptirao vulkan, briše i razara sve pred sobom, ljudi beže, zelenilo i priroda NESTAJU! (FOTO/VIDEO)
Indonežanske vlasti evakuisale su više od 900 ljudi i omogućile siguran povratak 170 penjača koji su ostali zaglavljeni nakon erupcije vulkana Semeru na ostrvu Javi, pri čemu je zadržan najviši stepen uzbune.
Opasnost i dalje visoka
Nakon što je Semeru eruptirao deset puta u sredu, ispuštajući ogromne oblake pepela i izbacujući lavu i kamenje čak 13 km niz padine, zvaničnici su rekli da je opasnost i dalje visoka.
Penjači su preko noći ostali zarobljeni u kampu uz jezero u podnožju vulkana, oko šest kilometara od kratera, ali sada im se pomaže da se evakuišu, rekla je Septi Vardhani, zvaničnica nacionalnog parka Semeru.
- Svi penjači sa svojim vodičima su bezbedni - rekla je Vardhani za Rojters i dodala da je "situacija pod kontrolom".
Posledice erupcije
Snimak indonežanske vulkanološke agencije pokazuje ogroman oblak vrućeg pepela koji izlazi iz kratera i prekriva padine vulkana. Poslednja velika erupcija bila je u decembru 2021. godine, kada je poginula najmanje 51 osoba, a obližnja sela bila su prekrivena pepelom.
Vulkan Semeru, visok 3.676 m, jedan je od oko 130 aktivnih vulkana u Indoneziji. Zemlja leži na "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni gde se sudaraju tektonske ploče, stvarajući brojne potrese i vulkane.
Spasilačke aktivnosti
Spasilačka agencija Istočne Jave rasporedila je desetine radnika kako bi pomogla u evakuaciji, a 956 ljudi koji žive u blizini vulkana već je premešteno u škole, džamije i vladine zgrade, rekao je zvaničnik agencije Prahista Dian.
- Takođe smo rasporedili osoblje kako bismo proverili da li još uvek ima zarobljenih stanovnika - dodao je.