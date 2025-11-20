Slušaj vest

Neke Ruskinje – koje ruska štampa naziva„Crnim udovicama“– izgleda da se udaju za vojnike ili vrše pritisak na svoje momke ili supružnike da se prijave kako bi tražili državnu nadoknadu kada poginu u Ukrajini, objavio je u ponedeljak časopis „Forin Polisi“.

Stalno snabdevanje novim vojnicima je ključno za rusku vojnu strategiju pokušaja da se savlada ukrajinska odbrana samo uz pomoć ljudstva. Boreći se da održi nivo regrutovanja neophodan za ovo, Kremlj je ulagao sve više finansijskih sredstava kako bi povreda ili smrt u službi ruske takozvane „specijalne vojne operacije“ izgledali kao atraktivna opcija.

Cifra dostiže do 160.000 evra, česte zloupotrebe sistema

Od 2025. godine, vrednost grobovja (ili „novca za kovčeg“) dodeljenog porodici ruskog vojnika koji pogine u Ukrajini može dostići čak 13 miliona rubalja (160.000 dolara).

Nije iznenađujuće da je ovo dovelo i do zloupotrebe sistema – uključujući i od samih vojnika. Ranije ove godine, ukrajinska obaveštajna služba je objavila veliku korupcijsku šemu koju je sprovela ruska jedinica koja se bori u Ukrajini. Muškarci koji su u to umešani tražili su državnu nadoknadu za izmišljene povrede.

Jedna žena, koja je radila u centru za vojnu regrutaciju, udala se za muškarca koji se prijavio dan nakon njihovog venčanja. Ona je tražila više od 3 miliona rubalja (37.000 dolara) od države kada je on poginuo u Ukrajini četiri meseca kasnije – ali je ruski sud na kraju presudio da je brak bio „fiktivan“ nakon što je brat muškarca osporio njen zahtev.

U drugom slučaju, agent za nekretnine savetovala je svoje klijente da se udaju za vojnike raspoređene u Ukrajinu kako bi obezbedile dovoljno novca za kaparu za nekretninu nakon njihove smrti. Prema Meduzi, ona je ovaj savet opisala kao „poslovni plan“.

Postoje i neki dokazi o takozvanim „Crnim udovicama“ koje deluju kao deo kriminalnih bandi. Četiri osobe su uhapšene u Sibiru u maju ove godine, prema ruskim medijima – sama žena, korumpirani policajac koji je identifikovao njene mete i još dve. Žena, „Natalija“, navodno se udala i tražila državnu odštetu za smrt četvorice različitih muškaraca.