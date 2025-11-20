Slušaj vest

Levičarska partija "Unides Podem" (UP) predlaže zabranu koja bi pratila primer poznatog španskog letovališta Benidorma. UP je označio suvenire u obliku penisa, grudi i drugih erogenih zona kao "seksističke i vulgarne", piše britanski San.

Kampanja je pokrenuta u opštini Alkudija, kritikujući "nedoslednost" u odnosu na pripreme za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (25. novembar).

Argumenti za zabranu

Navode da se mnogo vremena i novca ulaže u događaje posvećene borbi protiv nasilja nad ženama, dok se istovremeno širom Majorke prodaju suveniri koji, kako tvrde, promovišu seksizam.

- Ovo predstavlja neprikladnu sliku Alkudije svetu i doprinosi održavanju seksizma i samim tim, rodnog nasilja - kaže portparolka UP-a, Marija Ramos.

Predlog da se zabrani prodaja ovih "vulgarnih" predmeta odbijen je glasovima vladajuće koalicije PP-Vox-UxA.

- Njihovo mišljenje je da su seksistički i vulgarni suveniri Majorke u redu, dobro se prodaju - odgovorio je UP.

Majorka, plaža paya de Muro Foto: Shutterstock

Benidorm već vodi akciju protiv "seksističkih predmeta"

Benidorm je već uveo zabranu prodaje "seksističkih predmeta" u suvenirnicama. Na udaru su i popularne majice sa sloganima poput "Mislim da si lezbejka", koje su označene kao uvredljive i neprihvatljive, uprkos velikoj prodaji među Britancima.

Prodavnice koje odbiju da uklone "diskriminatorne" proizvode suočavaju se sa kaznama od 1.000 do 3.000 evra.

Kazne za ispijanje alkohola u određenim delovima Palma de Majorke 1.500 evra Foto: You tube printscreen

Policija sprovodi racije

Zabranjeni su i bokali za vodu sa testisima blizu izlivnika. Lokalna policija sprovodi racije u prodavnicama koje prodaju takve artikle turistima.

- Na ulici deca i adolescenti imaju pravo da ne budu izloženi opscenim prikazima i eksplicitnim seksualnim sadržajima - rekao je Francisko Gonzales, sekretar sindikata lokalne policije i vatrogasaca.

U brojnim prodavnicama izloženost ovih artikala na vidiku maloletnika bila je povod za mnoge prijave.

- Izlaganje testisa, vagine ili penisa nasred ulice može se smatrati uvredom za pristojnost - saopštio je pomenuti sindikat.

Majorka Foto: You tube printscreen

Širi kontekst - rastuća tenzija oko turizma

Ova akcija dolazi usred sve žešće rasprave o turizmu na Balearskim ostrvima i u Španiji generalno. Majorka je nedavno krivila turiste za manjak konobara, jer se navodno izbegava deljenje računa po restoranima.

Restorani i barovi pogođeni su anti-turističkim protestima, zbog čega mnogi Britanci izbegavaju ostrvo.

Balearska ostrva već nekoliko sezona pate od protesta, započetih 2023. godine, kada su aktivisti postavili lažne znakove upozorenja na plažama.

Majorka Foto: EPA/CATI CLADERA

Ekonomija trpi i stižu nove zabrane

Majorka je ovog septembra molila turiste da se vrate, uz upozorenja da je ekonomija u opasnom padu.

Gradonačelnik Palme, Haime Martinez Ljabres, najavio je da će žurke na brodovima biti potpuno zabranjene od sledeće sezone, jer su izazvale brojne pritužbe lokalnog stanovništva.

Majorka Foto: EPA/CATI CLADERA

Najnoviji predlog - nova taksa za Britance