Kako piše nemački list Focus, još jedan nemački turista preminuo je nakon boravka u hotelu u Istanbulu, u istom delu grada u kojem je bila smeštena i porodica iz Hamburga koja je nedavno preminula. Magazin se poziva na više turskih medija.

Nemački turista preminuo nakon boravka u hotelu

Prema navodima, turista je u ponedeljak stigao u Istanbul, a već u sredu je, sa otežanim disanjem i obilnim znojenjem, hitno prebačen u bolnicu. Tamo je, kako se navodi, umro. Uzrok smrti je i dalje potpuno nepoznat, piše Focus.

Pre smrti je navodno jeo pasulj i pirinač, pa pušio nargilu.

Istog dana hospitalizovane i dve Holanđanke

Istog dana, dve sestre iz Holandijeprebačene su u bolnicu nakon što su se žalile na simptome slične trovanju.

Porodica iz Hamburga sahranjena - bol i pitanja ostaju

Nemačka porodica turskog porekla iz Hamburga, čiji članovi su pre nekoliko dana preminuli usled trovanja, u međuvremenu je sahranjena. Mali Kadir bi danas slavio šesti rođendan.

Otac muškarca iz Hamburga koji je preminuo u Istanbulu zahteva potpunu i detaljnu istragu smrti svog sina, snaje i dvoje unuka. Rekao je da će se boriti dok god može, a kako kaže neće žaliti ni sebe ni svoj život, izjavio je Jilmaz Bjoček za dpa.

Podsećamo, dvoje male dece i njihovi roditelji su preminuli tokom odmora u Turskoj, a prema prvim izveštajima se navodilo da su se otrovali hranom. Ipak, izveštaj koji je izdat naknadno navodi da je smrt prouzrokovana hemijskom trovanjemu njihovom hotelu.