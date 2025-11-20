Slušaj vest

Jedna osoba je zadobila teške povrede nakon što se laki avion srušio pokušavajući da izvrši prinudno sletanje u Voterfordu u Irskoj.

Incident se dogodio neposredno posle 13 časova danas kada se dvomotorni laki avion srušio pokušavajući da izvrši prinudno sletanje na polje jugozapadno od aerodroma Voterford.

Nepotvrđeni izveštaji ukazuju da je avion proglasio vanredno stanje nekoliko minuta pre sletanja. Ne veruje se da je u pitanju bio komercijalni let.

Pripadnici policije, paramedika, obalske straže i vatrogasne brigade Voterforda raspoređeni su na lice mesta.

Smatra se da se mali avion srušio na polje na farmi u naselju Liselan. Oko 20 do 30 pripadnika hitnih službi bilo je na licu mesta oko 14 časova. Vremenski uslovi su u to vreme opisani kao dobri.

Incident se dogodio na polju blizu puta R685 koji je policija odmah zatvorila kako bi olakšala rad hitnih službi.

Helikopter spasilačke službe 117 Sikorski sa sedištem u Voterfordu takođe je raspoređen na lice mesta u znak podrške.

Hitne službe su brzo izašle na mesto incidenta na putu Tramor-Danmor.

Više jedinica je raspoređeno oko ruševina, dok su druge obezbeđivale mesto nesreće.

Smatra se da je prednji deo aviona pretrpeo veliku štetu.

Izgleda da je avion udario nosem u zemlju dok je pokušavao da sleti.

Rep aviona je ostao uspravan nakon što se avion zaustavio na kratkoj udaljenosti od jarka pored puta.

Jedna teorija je da je avion pokušavao da izvrši prinudno sletanje, ali mu je nosni deo potonuo u travnjak, zbog čega je avion udario nosom u polje.

Takođe izgleda da je pilot pokušavao da stigne do piste na aerodromu Voterford.

Prvi pokazatelji su da je pilot teško povređen u incidentu, jer je prednji deo aviona pretrpeo najveći deo udara.

Nema naznaka koliko je ljudi bilo u avionu u tom trenutku. Međutim, smatra se da su i drugi povređeni u incidentu.

Očekuje se da će Odeljenje za istragu vazdušnih nesreća pri Ministarstvu saobraćaja pokrenuti veliku istragu o nesreći.

Garda je saopštila da sprovode operaciju uživo kao odgovor na incident.

„Garda i službe za hitne slučajeve trenutno su na mestu sudara lakog aviona u blizini Tramora, okrug Voterford“, rekao je portparol.