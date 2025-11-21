Slušaj vest

Ukupno 412 miliona dece u državama niskih i srednjih prihoda uskraćeno je za osnovne potrebe u područjima poput obrazovanja, zdravstva i prehrane, stoji u izveštaju agencije Ujedinjenih nacija za decu (UNICEF) objavljenom danas, na Međunarodni dan dece.

Najpogođenija su deca u subsaharskoj Africi, upozorava UNICEF, dodajući da je situacija ozbiljna i u južnoj i jugoistočnoj Aziji kao i na Pacifiku.

Siromaštvo - deca Foto: Profimedia, Shutterstock, AP / Altaf Qadri

Napredak ugrožen rezovima u međunarodnoj pomoći


Agencija UN-a upozorava da je "značajan napredak" postignut u borbi protiv dečjeg siromaštva ugrožen nakon što su brojne države odlučile da smanje razvojnu pomoć i međunarodnu saradnju.

- Klimatske promene i sukobi prete da odvuku još veći broj porodica u siromaštvo - stoji u izveštaju.

Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Siromaštvo je šire od finansijskog pokazatelja


UNICEF procenjuje da oko 412 miliona dece širom sveta živi u siromaštvu, odnosno s manje od tri dolara na dan, ali naglašava da taj podatak "govori samo deo priče".

- Najraširenija uskraćenost odnosi se na sanitarne čvorove – 65 posto dece u državama niskih prihoda nema pristup kupatilu.

- Foto: Jenny Matthews / Alamy / Profimedia, Profimedia, Shuitterstock

"Ne smanjujte ulaganja u decu"


Izvršna direktorka UNICEF-a Ketrin Rasel istakla je da je dečje siromaštvo od 2014. do 2024. znatno smanjeno zahvaljujući snažnim političkim naporima.

Pozvala je vlade i kompanije da povećaju izdvajanja za ključne usluge za decu, umesto da umanjuju sredstva namenjena najranjivijima.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaŠPANIJA OTVORILA VRATA MIGRANTIMA BAŠ KAD IH JE EVROPA ZATVORILA! Uslova nema, dovoljno je da ispune kalup - istoričar siguran da će ih ova odluka skupo koštati
spanska-zastava.jpg
PlanetaPOTEZ RUSKIH BANKARA RAZOTKRIO ŠTA SE STVARNO DOGAĐA U MOSKVI Zvaničnici izdali naređenje da se ovi podaci sakriju, ali je sve isplivalo
Kremlj u Moskvi
PlanetaHUMANITARNA SRAMOTA! CENE NA PIJACI U GAZI SU VIŠE NEGO ASTRONOMSKE: Tri krompira 40 evra, kilo šećera 73, a krastavca 90 evra!
untitled1.jpg
PlanetaPAKAO: Svet baca 19 odsto hrane, a 783 miliona ljudi suočeno sa hroničnom glađu
gazaap01-ap.jpg