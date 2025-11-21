Slušaj vest

Ukupno 412 miliona dece u državama niskih i srednjih prihoda uskraćeno je za osnovne potrebe u područjima poput obrazovanja, zdravstva i prehrane, stoji u izveštaju agencije Ujedinjenih nacija za decu (UNICEF) objavljenom danas, na Međunarodni dan dece.

Najpogođenija su deca u subsaharskoj Africi, upozorava UNICEF, dodajući da je situacija ozbiljna i u južnoj i jugoistočnoj Aziji kao i na Pacifiku.

Napredak ugrožen rezovima u međunarodnoj pomoći



Agencija UN-a upozorava da je "značajan napredak" postignut u borbi protiv dečjeg siromaštva ugrožen nakon što su brojne države odlučile da smanje razvojnu pomoć i međunarodnu saradnju.

- Klimatske promene i sukobi prete da odvuku još veći broj porodica u siromaštvo - stoji u izveštaju.

Siromaštvo je šire od finansijskog pokazatelja



UNICEF procenjuje da oko 412 miliona dece širom sveta živi u siromaštvu, odnosno s manje od tri dolara na dan, ali naglašava da taj podatak "govori samo deo priče".

- Najraširenija uskraćenost odnosi se na sanitarne čvorove – 65 posto dece u državama niskih prihoda nema pristup kupatilu.

"Ne smanjujte ulaganja u decu"



Izvršna direktorka UNICEF-a Ketrin Rasel istakla je da je dečje siromaštvo od 2014. do 2024. znatno smanjeno zahvaljujući snažnim političkim naporima.