29 sveštenika i drugih vernika je i dalje u zatvorima

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko oslobodio je dvojicu katoličkih sveštenika osuđenih zbog "teških zločina protiv države" nakon diplomatskih kontakata s Vatikanom, izvestila je državna novinska agencija Belta.

65-godišnji Henrik Akatalovič služio je 11-godišnju zatvorsku kaznu zbog veleizdaje nakon što je optužen da je špijunirao za Poljsku i Vatikan, za šta je sam rekao da se temelji na "lažima, pretnjama i uceni".

Uhapšen je 2003. godine, nedugo nakon što mu je operisan želudac zbog raka, prema grupi za ljudska prava Vjasna.

Andrej Juhnjevič je ranije ove godine osuđen na 13 godina zatvora zbog zlostavljanja maloletnika, što sveštenik poriče. Pre toga ga je policija četiri puta privela, uključujući zbog objavljivanja ukrajinske zastave na društvenim mrežama, tvrdi Vjasna.

Belta je objavila da je Lukašenko pomilovao dvojicu kao znak dobre volje i u svetlu "intenziviranih kontakata s Vatikanom".

Lukašenko, blizak saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina, oslobodio je nekoliko stotina zatvorenika od sredine 2024. u sklopu pokušaja da popravi odnose sa Zapadom nakon višegodišnjih sankcija zbog optužbi za kršenje ljudskih prava i podržavanja rata u Ukrajini.

Američki predsednik Donald Tramp je ovog meseca imenovao posebnog izaslanika za Belorusijupa mu je poverio pregovore o daljim puštanjima na slobodu.

Vatikanski izaslanik je prošlog meseca posetio Belorusiju



Prema Vjasni, ukupno je 1.255 političkih zatvorenika i dalje iza rešetaka u Belorusiji, uključujući 29 sveštenika i drugih vernika.

Rimokatolička crkva u Belorusiji saopštila je da je do puštanja Akatoloviča i Juhnjeviča došlo nakon što je zemlju prošlog meseca posetio vatikanski izaslanik Klaudio Gugeroti u ime pape Lava XIV.