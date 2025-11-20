DŽEJ DI VENS PRETIO UBISTVOM DŽEJ DI VENSU, TRAMPU I MASKU: "Otići će u vreći za leševe, neka me upucaju snajperisti"
Čovek po imenu Džej Di Vens osuđen je za pretnju ubistvom potpredsednika SAD Džej Di Vensa.
Džejms Donald Vens Mlađi (67) iz Grand Rapidsa, Mičigen, osuđen je u ponedeljak na dve godine zatvora nakon što je pretio da će staviti američkog potpredsednika Džejmsa Dejvida Vensa u „vreću za leševe“, objavio je „Telegraf“.
Savezni tužioci su rekli da je on takođe pretio američkom predsedniku Donaldu Trampu, njegovom najstarijem sinu Donaldu Trampu mlađem i milijarderu Ilonu Masku.
„Ako Tramp, Vens ili Mask ikada ponovo dođu u moj grad, otići će u vreći za leševe“, napisao je Vens na društvenoj mreži Bluskaj u aprilu, prema krivičnoj prijavi.
„Ili će me upucati snajperista Tajne službe ili ću provesti ostatak života u zatvoru. Svakako mi je ostalo samo oko 10 godina života, tako da me nije briga.“
Donald Tramp je završio svaku od svoje tri predsedničke kampanje od 2016. godine skupom u Grand Rapidsu, drugom po veličini gradu u Mičigenu, ključnoj kolebljivoj državi.
U drugoj objavi, Vens se zakleo da će ubiti Trampa mlađeg kao odgovor na objavu na društvenim mrežama u kojoj se sugeriše da bi 47-godišnjak mogao da se kandiduje za predsednika 2028. godine.
U julu se Vens izjasnio krivim po jednoj tački optužnice za pretnju ubistvom ili povredom predsednika i potpredsednika, kao i po jednoj tački optužnice za prenošenje pretećih poruka. Svaka tačka optužnice nosi maksimalnu kaznu od pet godina zatvora i novčanu kaznu od 250.000 dolara.
„Kada je Vens rekao da planira da ubije našeg predsednika i potpredsednika samo zato što se ne slaže sa njima, prešao je granicu koju svi prihvatamo i stoga mora biti kažnjen“, rekao je Timoti Verhej, državni tužilac SAD.
Dva pokušaja atentata na Trampa prošle godine
Donald Tramp je prošle godine dva puta upucan tokom svoje predsedničke kampanje. U julu 2024. godine, okrznut je metkom dok je govorio na skupu u Batleru, Pensilvanija. U oktobru, Ričard Džejms Spring je osuđen na 18 meseci zatvora i novčanu kaznu od 2.000 dolara u Mičigenu nakon što je pretio da će ubiti Trampa.
