Čovek po imenu Džej Di Vens osuđen je za pretnju ubistvom potpredsednika SAD Džej Di Vensa.

Džejms Donald Vens Mlađi (67) iz Grand Rapidsa, Mičigen, osuđen je u ponedeljak na dve godine zatvora nakon što je pretio da će staviti američkog potpredsednika Džejmsa Dejvida Vensa u „vreću za leševe“, objavio je „Telegraf“.

Savezni tužioci su rekli da je on takođe pretio američkom predsedniku Donaldu Trampu, njegovom najstarijem sinu Donaldu Trampu mlađem i milijarderu Ilonu Masku.

„Ako Tramp, Vens ili Mask ikada ponovo dođu u moj grad, otići će u vreći za leševe“, napisao je Vens na društvenoj mreži Bluskaj u aprilu, prema krivičnoj prijavi.

„Ili će me upucati snajperista Tajne službe ili ću provesti ostatak života u zatvoru. Svakako mi je ostalo samo oko 10 godina života, tako da me nije briga.“

Donald Tramp je završio svaku od svoje tri predsedničke kampanje od 2016. godine skupom u Grand Rapidsu, drugom po veličini gradu u Mičigenu, ključnoj kolebljivoj državi.

U drugoj objavi, Vens se zakleo da će ubiti Trampa mlađeg kao odgovor na objavu na društvenim mrežama u kojoj se sugeriše da bi 47-godišnjak mogao da se kandiduje za predsednika 2028. godine.

U julu se Vens izjasnio krivim po jednoj tački optužnice za pretnju ubistvom ili povredom predsednika i potpredsednika, kao i po jednoj tački optužnice za prenošenje pretećih poruka. Svaka tačka optužnice nosi maksimalnu kaznu od pet godina zatvora i novčanu kaznu od 250.000 dolara.

„Kada je Vens rekao da planira da ubije našeg predsednika i potpredsednika samo zato što se ne slaže sa njima, prešao je granicu koju svi prihvatamo i stoga mora biti kažnjen“, rekao je Timoti Verhej, državni tužilac SAD.

