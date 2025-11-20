Slušaj vest

Evropske države su saopštile da ne podržavaju „mirovni plan“ koji su predložile Sjedinjene Države za okončanje rata u Ukrajini, javlja Rojters.

Prema izvorima, Vašington je obavestio predsednika Volodimira Zelenskog da Ukrajina mora da pristane na okvirni plan koji su razvile Sjedinjene Države. Ovaj dokument predviđa teritorijalne ustupke, kao i nametanje ograničenja ukrajinskoj vojsci.

Evropski ministri spoljnih poslova na sastanku u Briselu bili su oprezni u komentarisanju američkog plana, jer on još nije u potpunosti objavljen. Međutim, diplomate su jasno stavile do znanja da se protive zahtevima koji bi mogli da primoraju Ukrajinu na ponižavajuće ustupke.

„Ukrajinci žele mir – pravedan mir koji poštuje suverenitet svih, trajni mir koji ne može biti doveden u pitanje budućom agresijom. Ali mir ne može biti kapitulacija“, rekao je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.

Foto: Shutterstock, Evan Vucci, SAMUEL CORUM / AFP / Profimedia

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski dodao je da Ukrajina, kao žrtva agresije, ne bi trebalo da ograničava svoju sposobnost da se brani.

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku, Kaja Kalas, takođe je iznela svoj stav . Ona je naglasila da svaki sporazum nužno mora uzeti u obzir stav EU i same Ukrajine.

Ukrajina i Evropa bi takođe trebalo da usvoje „mirovni plan“ – šta kaže Kaja Kalas

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da bi se rat okončao „mirnim putem“, mora postojati i dogovor između Ukrajine i Evrope .

Ona je naglasila da bi Putin mogao odmah da okonča ovaj rat ako bi jednostavno prestao da bombarduje civile i ubija ljude.

Visoka predstavnica je pozvala da se zapamti da u ovom ratu postoji jedan agresor i jedna žrtva, ali niko nije čuo za bilo kakve ustupke sa ruske strane.

Savet EU će danas razmatrati najnovije događaje u Ukrajini, kao i sledeće korake za suprotstavljanje ruskoj „tajanstvenoj“ floti, čije aktivnosti utiču na prihode Ruske Federacije za finansiranje ovog rata.