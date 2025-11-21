TRGOVINA DROGOM JE PRETNJA BAREM ISTA KAO TERORIZAM Francuski ministar pravde. Svom snagom se borimo protiv kriminalnih mreža
Francuski ministar pravde Žerald Darmanen izjavio je da je pretnja trgovine drogom "barem ekvivalentna pretnji terorizma" u Francuskoj.
Darmanen je tokom posete Marseju, koji se još uvek oporavlja od ubistva brata aktiviste protiv droge, zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Loranom Nunjezom održao sastanak sa svim višim sudijama, kao i bezbednosnim zvaničnicima tog područja o mrežama trgovine drogom koje deluju u drugom najvećem gradu Francuske, posebno o mafiji nazvanoj DZ.
"Ono što se dešava na nivou mafije DZ utiče na najmanje desetak drugih regiona, posebno na jugu Francuske. Imamo i druge kriminalne mreže protiv kojih se borimo najvećom snagom i koje će nam, zahvaljujući resursima zakona o trgovini drogom, omogućiti da odgovorimo na pretnju koja ubija veliki broj ljudi i koja je barem ekvivalentna pretnji terorizma na nacionalnom tlu", rekao je Darmanen.
Ova poseta dolazi posle smrti Mehdija Kasina, ubijenog prošle nedelje u Marseju. Francuske vlasti su to ubistvo opisale kao "zločin zastrašivanja" i "upozoravajuće ubistvo" usmereno na njegovog brata Amina Kesasija, koji je bio uključen u borbu protiv trgovaca drogom u Marseju.
Darmanen je obećao dodatna pojačanja u Marseju, posebno sudije i sudske službenike, bez preciziranja broja.
On je dodao da treba znati da postoji borba protiv korupcije, koja utiče na istražne službe i potencijalno na sudove.
Darmanen je pomenuo desetak istraga otvorenih protiv pravosudnih predstavnika za koje se sumnja da su korumpirani i da pružaju informacije kriminalnim organizacijama.
Kurir.rs/Beta