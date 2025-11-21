Slušaj vest

Francuski ministar pravde Žerald Darmanen izjavio je da je pretnja trgovine drogom "barem ekvivalentna pretnji terorizma" u Francuskoj.

Darmanen je tokom posete Marseju, koji se još uvek oporavlja od ubistva brata aktiviste protiv droge, zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Loranom Nunjezom održao sastanak sa svim višim sudijama, kao i bezbednosnim zvaničnicima tog područja o mrežama trgovine drogom koje deluju u drugom najvećem gradu Francuske, posebno o mafiji nazvanoj DZ.

"Ono što se dešava na nivou mafije DZ utiče na najmanje desetak drugih regiona, posebno na jugu Francuske. Imamo i druge kriminalne mreže protiv kojih se borimo najvećom snagom i koje će nam, zahvaljujući resursima zakona o trgovini drogom, omogućiti da odgovorimo na pretnju koja ubija veliki broj ljudi i koja je barem ekvivalentna pretnji terorizma na nacionalnom tlu", rekao je Darmanen.

Ova poseta dolazi posle smrti Mehdija Kasina, ubijenog prošle nedelje u Marseju. Francuske vlasti su to ubistvo opisale kao "zločin zastrašivanja" i "upozoravajuće ubistvo" usmereno na njegovog brata Amina Kesasija, koji je bio uključen u borbu protiv trgovaca drogom u Marseju.

Darmanen je obećao dodatna pojačanja u Marseju, posebno sudije i sudske službenike, bez preciziranja broja.

On je dodao da treba znati da postoji borba protiv korupcije, koja utiče na istražne službe i potencijalno na sudove.

Darmanen je pomenuo desetak istraga otvorenih protiv pravosudnih predstavnika za koje se sumnja da su korumpirani i da pružaju informacije kriminalnim organizacijama.