Bivši predsednici i političari iz obe stranke, Republikanske i Demokratske, okupiće se u četvrtak u Vašingtonu na sahrani bivšeg potpredsednika Dika Čejnija, ispraćajući jednu od ključnih figura republikanaca pre MAGA ere.

Ni predsednik Donald Tramp ni potpredsednik Džej Di Vens nisu pozvani na Čejnijevu sahranu, prema navodima izvora upoznatog sa tim događajem.

Dik Čejni će dobiti pune vojne počasti na komemoraciji, za koju se očekuje da će okupiti dvostranačku elitu vašingtonskih dostojanstvenika, javlja CNN.

Više od hiljadu zvanica očekuje se na sahrani kojoj se prisustvuje isključivo uz pozivnicu, u četvrtak ujutru u Nacionalnoj katedrali u Vašingtonu, uključujući sva četiri živa bivša potpredsednika i dvojicu bivših predsednika.

Dik Čejni, bivši potpredsednik SAD, preminuo u 84. godini

Ko će sve prisustvovati sahrani?

Bivši predsednici Džordž Buš i Džo Bajden odaće počast, zajedno sa bivšim potpredsednicima Kamalom Haris, Majkom Pensom, Alom Gorom i Danom Kvejlom. Očekuje se i prisustvo većeg broja sudija Vrhovnog suda, uključujući predsedavajućeg Džona Robertsa i sudije Breta Kavanoa i Elenu Kejgan. Prisutni će biti i mnogi bivši i sadašnji članovi kabineta iz republikanskih i demokratskih administracija, kao i kongresni lideri iz obe stranke.

Očekuje se i dolazak bivše predsedavajuće Predstavničkog doma Nensi Pelosi, kao i lidera senatske većine Džona Tuna i bivšeg lidera Miča Mekonela.

Sama lista zvanica na sahrani podseća na vremena kada Vašington nije bio toliko polarizovan, te kada su političari iz obe stranke odavali počast preminulim državnim zvaničnicima.

Čejnijeva sahrana biće održana u 11 časova po istočnom vremenu. Govornici će biti Buš, Čejnijeva ćerka, bivša kongresmenka Liz Čejni, i neki od njegovih unuka.

Biografija Dika Čejnija

Čejni, koji je bio Bušov potpredsednik od 2001. do 2009, pre toga je bio sekretar za odbranu, šef osoblja Bele kuće i kongresmen iz Vajominga.

Smatran je jednim od najmoćnijih i najuticajnijih potpredsednika u istoriji, ali mu je uloga arhitekte rata u Iraku donela veliku nepopularnost na odlasku iz službe i učvrstila polarizujuće nasleđe.

Iako zvanične vašingtonske sahrane obično uključuju pozive Beloj kući, izostavljanje Trampa ne predstavlja iznenađenje.

Čejni je tokom celog života bio tvrdi konzervativac koji je podržao Trampovu kampanju 2016. godine. Ali je poslednjih godina života otvoreno govorio protiv Trampa, naročito nakon što je njegova ćerka, tadašnja predstavnica Liz Čejni, izazvala predsednikov bes zbog svoje istaknute uloge u kongresnom odboru koji je istraživao pobunu 6. januara 2021. u Kapitolu.

Čejni je 2022. godine opisao Trampa kao kukavicu i rekao da niko nije "veća pretnja našoj republici".

Tramp se nije javno oglasio niti izrazio saučešće povodom Čejnijeve smrti.

Bela kuća je reagovala prilično suzdržano, a portparolka Karolin Levit rekla je novinarima da je Tramp "upoznat" sa tim da je bivši potpredsednik preminuo i napomenula da su zastave spuštene na pola koplja.

Među počasnim nosiocima kovčega na Čejnijevoj sahrani biće članovi njegovog obezbeđenja iz Tajne službe; njegovi bivši šefovi kabineta Dejvid Adington i Skuter Libi; i fotograf Dejvid Hjum Kenerli.

Na jednoj od poslednjih strana programa sahrane nalazi se citat pisca i prirodnjaka Džona Mira: "Planine me zovu i moram da krenem."