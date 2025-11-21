Slušaj vest

Nijedna zemlja nema pravo da zastrašuje drugu, izjavio je juče južnoafrički predsednik Siril Ramafosa (Cyril Ramaphosa), aludirajući na bojkot SAD samita G20 koji ovog vikenda organizuje Južna Afrika.

Vašington je u diplomatskoj noti od 15. novembra, naveo svoje odsustvo sa samita kako bi uskratio Pretoriji mogućnost da izda zajedničko saopštenje posle sastanka, koji okuplja glavne svetske ekonomije.

"Neprihvatljivo je da zemlja, na osnovu svog geografskog položaja, prihoda ili vojske, određuje ko ima glas, a ko ne", rekao je Ramafosa na događaju koji je okupio organizacije civilnog društva uoči samita zakazanog za subotu i nedelju.

"To jednostavno znači da jedna nacija ne bi trebalo da maltretira drugu", dodao je predsednik Južne Afrike.

Od povratka u Belu kuću u januaru, predsednik SAD Donald Tramp (Trump) pokrenuo je niz žestokih napada na vladu Pretorije, navodeći navodni progon bele manjine i uvođenje carinskih mera od 30 odsto. U svojoj belešci južnoafričkim diplomatama, ambasada SAD je potvrdila odsustvo bilo kakvog američkog predstavnika na samitu.

"Prioriteti Južne Afrike za G20 su suprotni političkim stavovima SAD i ne možemo podržati konsenzus o dokumentima o kojima se pregovaralo pod vašim predsedništvom" navodi se u belešci u čiji je uvid imao AFP.

Ako se rezultat samit objavi "tokom vašeg predsedništva, biće predstavljen isključivo kao izjava (južnoafričkog) predsednika kako bi se tačno odrazio nedostatak konsenzusa", dodala je američka ambasada.

Ministar spoljnih poslova Južne Afrike Ronald Lamola rekao je da će Pretorija nastaviti svoje napore da dobije zajedničku izjavu prisutnih lidera.

"Nećemo dozvoliti nijednoj strani koja je odsutna (sa samita) da nam kaže da ne možemo usvojiti izjavu ili donositi odluke na samitu", rekao je Lamola posle obraćanja predsednika Ramafose.

Tema južnoafričkog predsedavanja "Solidarnost, jednakost, održivost", prvenstveno se fokusira na otplatu duga zemljama u razvoju, finansiranje prilagođavanja klimatskim promenama i borbu protiv ekonomske nejednakosti.

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) je u februaru nazvao tu temu "anti-američkom".

Južna Afrika je prva afrička zemlja koja je domaćin samita G20, čije članice – 19 zemalja, Evropska unija i Afrička unija – predstavljaju 85 odsto svetskog Bruto domaćeg proizvoda (BDP) i oko dve trećine svetskog stanovništva.