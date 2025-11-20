Slušaj vest

Novi američko-ruski mirovni predlog za okončanje rata u Ukrajini ocenjen je u Kijevu kao "apsurdan" i neprihvatljiv, usred razgovora Vladimira Zelenskog sa visokorangiranom delegacijom američke vojske.

Ukrajinski zvaničnici rekli su da je predlog, koji su navodno sastavili Kiril Dmitrijev, blizak saveznik Vladimira Putina, i specijalni izaslanik Donalda Trampa, Stiv Vitkof, "provokacija" čiji je cilj da izazove podele i "dezorijentiše" saveznike Ukrajine.

- Trenutno ne postoji nijedan znak da je Kremlj spreman za ozbiljne pregovore. Putin pokušava da dobije na vremenu i izbegne američke sankcije - rekao je Oleksandar Merežko, predsednik parlamentarnog odbora za spoljnu politiku Ukrajine.

Kirila Dmitrijeva je odbacio kao "nebitnog".

Prvi zamenik ministra spoljnih poslova Ukrajine, Sergej Kislitsa, nazvao je inicijativu nerealnom. Naveo je da je to klasična sovjetska informativna operacija čiji je cilj uticanje na javno mnjenje i širenje panike.

Konstantinovka Ukrajina rat u Ukrajini
Foto: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigad

Prema pisanjima medija, obimni predlog od 28 tačaka u velikoj meri podseća na zahteve koje je Moskva iznosila ubrzo nakon početka invazije 2022. godine. Navodno je sastavljen uz učešće ruskih i američkih zvaničnika, uz podršku Donalda Trampa. Kijev nije konsultovan. Jedan evropski diplomata rekao je da su za plan saznali tek kada su uključili vesti.

Šta je sve uključeno u plan

Predlog predviđa da Ukrajina ustupi Rusiji severni deo Donbasa koji trenutno kontroliše i da prepolovi svoju vojsku. Ukrajina bi takođe morala da se odrekne svojih dalekometnih oružja koja koristi za gađanje vojnih ciljeva unutar Rusije.

rat u Ukrajini Pokrovsk
Foto: Ukrinform/Shutterstock Editorial/Profimedia/Društvene mreže

Strane trupe ne bi smele da borave na teritoriji Ukrajine, što potpuno isključuje mogućnost mirovnih snaga predvođenih Velikom Britanijom i Francuskom.

Prema Axiosu, SAD bi pružile neodređene bezbednosne garancije. Ruski jezik i Ruska pravoslavna crkva dobili bi poseban status, u skladu sa dugogodišnjim zahtevima Kremlja.

Ukrajinski zvaničnici ocenili su da dokument praktično predstavlja kapitulaciju Ukrajine i kraj njenog suvereniteta. Predlog dolazi skoro četiri godine nakon što su ruske trupe pokušale, ali nisu uspele, da zauzmu Kijev, dok napori administracije Donalda Trampa da okonča sukob ostaju u zastoju.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaEVROPA ODBACUJE AMERIČKI MIROVNI PLAN ZA UKRAJINU: Protiv zahteva koji primoravaju Ukrajinu na ponižavajuće ustupke!
x AP Oleg Petrasiuk.jpg
PlanetaOVO SU DETALJI AMERIČKOG MIROVNOG PLANA ZA UKRAJINU: Zamrzavanje sukoba, okupirane teritorije ostaju Rusima, odustajanje od NATO...
shutterstock_2118165380.jpg
PlanetaDONBAS IDE POD ZAKUP, RUSKI DRŽAVNI JEZIK UKRAJINE! Detalji Trampovog plana, Putin plaća zemlju, a Zelenski kapitulaciju ne mora da iznosi na referendum (FOTO)
Donbas Ukrajina Vladimir Putin Volodimir Zlenenski Donald Tramp
PlanetaTO JE TO! TIM PENTAGONA U KIJEVU TRAŽI KAPITULACIJU ZELENSKOG Novi Trampov plan ispunio Putinove želje, Belu kuću napušta jedini čovek koji je branio Ukrajinu!
profimedia-0998566456.jpg
PlanetaMOSKVA NIJE OBAVEŠTENA I NEGIRA DOGOVOR: "Još uvek nema novosti po pitanju ukrajinskog rešenja"
12301-ap-alexander-zemlianichenko.jpg