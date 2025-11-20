Kijev smatra da je plan provokacija

Novi američko-ruski mirovni predlog za okončanje rata u Ukrajini ocenjen je u Kijevu kao "apsurdan" i neprihvatljiv, usred razgovora Vladimira Zelenskog sa visokorangiranom delegacijom američke vojske.

Ukrajinski zvaničnici rekli su da je predlog, koji su navodno sastavili Kiril Dmitrijev, blizak saveznik Vladimira Putina, i specijalni izaslanik Donalda Trampa, Stiv Vitkof, "provokacija" čiji je cilj da izazove podele i "dezorijentiše" saveznike Ukrajine.

- Trenutno ne postoji nijedan znak da je Kremlj spreman za ozbiljne pregovore. Putin pokušava da dobije na vremenu i izbegne američke sankcije - rekao je Oleksandar Merežko, predsednik parlamentarnog odbora za spoljnu politiku Ukrajine.

Kirila Dmitrijeva je odbacio kao "nebitnog".

Prvi zamenik ministra spoljnih poslova Ukrajine, Sergej Kislitsa, nazvao je inicijativu nerealnom. Naveo je da je to klasična sovjetska informativna operacija čiji je cilj uticanje na javno mnjenje i širenje panike.

Foto: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigad

Prema pisanjima medija, obimni predlog od 28 tačaka u velikoj meri podseća na zahteve koje je Moskva iznosila ubrzo nakon početka invazije 2022. godine. Navodno je sastavljen uz učešće ruskih i američkih zvaničnika, uz podršku Donalda Trampa. Kijev nije konsultovan. Jedan evropski diplomata rekao je da su za plan saznali tek kada su uključili vesti.

Šta je sve uključeno u plan

Predlog predviđa da Ukrajina ustupi Rusiji severni deo Donbasa koji trenutno kontroliše i da prepolovi svoju vojsku. Ukrajina bi takođe morala da se odrekne svojih dalekometnih oružja koja koristi za gađanje vojnih ciljeva unutar Rusije.

Foto: Ukrinform/Shutterstock Editorial/Profimedia/Društvene mreže

Strane trupe ne bi smele da borave na teritoriji Ukrajine, što potpuno isključuje mogućnost mirovnih snaga predvođenih Velikom Britanijom i Francuskom.

Prema Axiosu, SAD bi pružile neodređene bezbednosne garancije. Ruski jezik i Ruska pravoslavna crkva dobili bi poseban status, u skladu sa dugogodišnjim zahtevima Kremlja.

Ukrajinski zvaničnici ocenili su da dokument praktično predstavlja kapitulaciju Ukrajine i kraj njenog suvereniteta. Predlog dolazi skoro četiri godine nakon što su ruske trupe pokušale, ali nisu uspele, da zauzmu Kijev, dok napori administracije Donalda Trampa da okonča sukob ostaju u zastoju.