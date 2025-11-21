HAOS NA KARIBIMA, URAGAN KOSI SVE PRED SOBOM: Melisa dostigla brzinu od 400 km/h!
Udari vetra uragana Melisa dostigli su rekordnu brzinu neposredno pre nego što je oluja prošlog meseca stigla do kopna Kariba, prema podacima zabeleženim tokom ovog događaja.
Podaci su prikupljeni kada je avion NOAA Hurricane Hunter ispustio flotu meteoroloških instrumenata u besnu oluju, prema saopštenju za javnost Nacionalnog centra za atmosferska istraživanja Nacionalne naučne fondacije SAD.
Uređaji, nazvani dropsondes, imaju male padobrane i između dva i četiri očitavanja u sekundi pre nego što padnu u okean. Dropsondes su jedini uređaji koji mogu istovremeno da snimaju informacije o pritisku, temperaturi, vlažnosti i vetru. Podaci se koriste u prognozama i vremenskim upozorenjima, uključujući i upozorenja za vanredne situacije.
Jedna sonda za spuštanje korišćena tokom uragana Melisa zabeležila je udar vetra od 400 kilometara na sat neposredno pre nego što je pala u okean.
Istraživači NOAA kontaktirali su NSF NCAR kako bi potvrdili da je to najveća brzina vetra ikada zabeležena pomoću sonde za spuštanje.
