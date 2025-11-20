Slušaj vest

Rusko Ministarstvo odbrane danas je objavilo video snimak na kojem se vide ruski vojnici kako se slobodno kreću južnim delom ukrajinskog grada Pokrovsk i patroliraju pustim ulicama između oštećenih stambenih zgrada.

Rusija već više od godinu dana preti Pokrovsku i pokušava da ga opkoli i ugrozi ukrajinske linije snabdevanja napadajući ga iz različitih pravaca. Prema ruskim mapama, Pokrovsk je pod kontrolom Moskve, a ukrajinske snage su okružene u susednom Mirnogradu.

Ukrajinske mape, međutim, prikazuju Pokrovsk kao sivu zonu u kojoj nijedna strana nema potpunu kontrolu, a Mirnograd prema njima nije potpuno okružen.

Moskva tvrdi da će joj zauzimanje Pokrovska, koji ruski mediji nazivaju „kapijama Donjecka“, pružiti platformu za napredovanje ka severu, naime ka Kramatorsku i Slovjansku, dva najveća grada koja su još uvek pod ukrajinskom kontrolom u Donjeckoj oblasti.

Na snimku, za koji je Rojters potvrdio da je snimljen u južnom delu Pokrovska, vide se ruske snage kako slobodno hodaju praznim ulicama, a jedan vojnik gura nosila na točkovima. Na snimku ih niko ne napada.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Prozori i vrata su bili polomljeni na zadimljenim i delimično uništenim zgradama. Bombe su otkidale grane sa breza, a saobraćajni znaci su bili iskrivljeni. Na snimku se ne vide civili.

Ni Rusija ni Ukrajina ne objavljuju brojke žrtava, ali Sjedinjene Države procenjuju da je do sada ubijeno ili ranjeno 1,2 miliona ljudi, što ovaj sukob čini najsmrtonosnijim u Evropi od Drugog svetskog rata.