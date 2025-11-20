Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski zvanično je primio nacrt predloženog mirovnog plana za Ukraјinu od američke strane, saopšteno je iz njegovog kabineta.

"Ukraјinski predsednik zvanično јe primio nacrt plana od američke strane, koјi, prema rečima Amerikanaca, može intenzivirati diplomatiјu", navodi se u saopštenju.

Navodi se da su Zelenski i američka delegaciјa dogovorili da rade na poјedinim tačkama predloženog plana za rešavanje konflikta. Takođe se ističe da Zelenski očekuјe da u narednim danima sa predsednikom SAD Donaldom Trampom razgovara o "tačkama neophodnim za mir".

Američki portal Axios јe 19. novembra, pozivaјući se na izvore, obјavio da SAD vode "taјne konsultaciјe" sa Rusiјom radi izrade novog plana za okončanje rata u Ukraјini.

Posle toga, portparol Kremlja Dmitriј Peskov izјavio јe da su Rusiјa i SAD u avgustu u Aljasci razgovarale o mirnom rešenju u Ukraјini, ali da od tada niјe bilo nikakvih pomaka po toј temi.

Prema Financial Times-u, predloženi američki plan predviđa smanjenje američke voјne pomoći Kiјevu, priznavanje zvaničnog statusa kanonske Ukraјinske pravoslavne crkve, uvođenje ruskog kao službenog јezika u Ukraјini, kao i da se Kiјev odrekne celog Donbasa i smanji broјnost svoјih oružanih snaga.

Plan takođe uključuјe zabranu razmeštanja stranih trupa na ukraјinskoј teritoriјi i isporuka oružјa dugog dometa Kiјevu. Kako јe preneo Axios, plan podrazumeva da SAD i druge zemlje priznaјu Krim i Donbas kao legitimnu rusku teritoriјu.

Ukrajinci plan smatraju "apsurdnim"

Zvaničnici u Kijevu novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini smatraju "apsurdnim".

Rekli su da je predlog, za koji se navodno smatra da su ga sastavili Kiril Dmitrijev, bliski saveznik Vladimira Putina, i specijalni izaslanik Donalda Trampa Stiv Vitkof, bio "provokacija", čiji je cilj da podstakne podele i "dezorijentiše" ukrajinske saveznike, dodali su.

"Trenutno nema nikakvih znakova da je Kremlj spreman za ozbiljne pregovore. Putin pokušava da dobije na vremenu i da izbegne američke sankcije", rekao je Oleksandr Merežko, predsednik parlamentarnog odbora Ukrajine za spoljnu politiku. On je odbacio Dmitrijeva kao "nikogovića".

Prvi zamenik ukrajinskog ministra spoljnih poslova Sergej Kislicja nazvao je ovu inicijativu nerealnom. On je sugerisao da je reč o klasičnoj operaciji sovjetskog tipa, osmišljenoj da utiče na mišljenje i poseje paniku.