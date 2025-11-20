Slušaj vest

Obilne kiše, poplave i klizišta u središnjem Vijetnamu koje traju od vikenda usmrtile su 41 osobu do sada, izvestili su u četvrtak državni mediji, a nivo vode nastavlja da raste u već poplavljenim gradovima i selima.

Količina padavina premašila je 1500 mm u nekoliko delova središnjeg Vijetnama u protekla tri dana.

Prema vladinim podacima, više od pola miliona domaćinstava i firmi bilo je pogođeno nestankom struje nakon što su poplave oštetile električne mreže. Trgovci su rekli da poplavne vode ometaju berbu kafe u regiji.

Nacionalni meteorološki zavod upozorio je na nove poplave i klizišta u petak i nastavak obilnih kiša u regiji.

Pomorske snage raspoređene su kako bi pomogle ugroženim građanima u Khanh Hoi, izvestila je Vijetnamska novinska agencija (VNA), dodajući da su poplavne vode u mnogim područjima dosegle rekordne nivoe.

Najmanje devet osoba je nestalo, a poplave su uništile više od 52.000 kuća i preko 15.000 hektara useva, prema izveštaju vladine agencije za upravljanje katastrofama, prenosi portal VnExpress.