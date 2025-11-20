KATAKLIZMA U VIJETNAMU: Razorne poplave odnele PREKO 40 ŽIVOTA, nivo vode NE PRESTAJE DA RASTE, klizišta pogodila sela i gradove (VIDEO)
Obilne kiše, poplave i klizišta u središnjem Vijetnamu koje traju od vikenda usmrtile su 41 osobu do sada, izvestili su u četvrtak državni mediji, a nivo vode nastavlja da raste u već poplavljenim gradovima i selima.
Količina padavina premašila je 1500 mm u nekoliko delova središnjeg Vijetnama u protekla tri dana.
Prema vladinim podacima, više od pola miliona domaćinstava i firmi bilo je pogođeno nestankom struje nakon što su poplave oštetile električne mreže. Trgovci su rekli da poplavne vode ometaju berbu kafe u regiji.
Nacionalni meteorološki zavod upozorio je na nove poplave i klizišta u petak i nastavak obilnih kiša u regiji.
Pomorske snage raspoređene su kako bi pomogle ugroženim građanima u Khanh Hoi, izvestila je Vijetnamska novinska agencija (VNA), dodajući da su poplavne vode u mnogim područjima dosegle rekordne nivoe.
Najmanje devet osoba je nestalo, a poplave su uništile više od 52.000 kuća i preko 15.000 hektara useva, prema izveštaju vladine agencije za upravljanje katastrofama, prenosi portal VnExpress.
Sedmogodišnja devojčica spašena je kasno u sredu u Da Latu nakon što se odronio deo kuće u kojoj je devojčica boravila i ostala zarobljena pod zemljom, izvestile su novine Nhan Dan.
(Kurir.rs/JutarnjI.hr/Prenela: M.V.)