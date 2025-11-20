ZELENSKI NEĆE DA RAZREŠI ŠEFA KABINETA: Planira kontranapad zbog istrage korupcije u "aferi Mindič"! "RADITE ZA RUSIJU"!
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je odlučio da ne otpusti Andrija Jermaka sa mesta šefa predsedničke administracije, već da pokrene kontranapad protiv Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i svih koji su učestvovali u istrazi protiv Timura Mindiča.
Optužio ih je da rade za Rusiju kako bi ih primorala da prihvate uslove mirovnog plana koji su dogovorili predsednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin.
Ovo je na svom Telegram kanalu objavio Jaroslav Železnjak, poslanik iz stranke Golos.
-Predsednik je odlučio da ne otpusti Jermaka. On će biti zadržan i biće pokrenut kontranapad protiv svih koji su umešani u „Mindičgejt“. Sada će ovo objaviti i ponovo početi napad „ruske veze“. Prvo, preko medija — nešto kao juče, „deponije“ Kancelarije su počele da šire nešto o „Vitkofovom planu“ i da je specijalna operacija „Midas“ bila prinuda. A onda očekujemo snažan kontranapad protiv svih koji su i malo bili uključeni u istragu, piše Železnjak.
Poslanica Marjana Bezugla, zauzvrat, takođe potvrđuje Železnjakove informacije da Zelenski ne želi da otpusti Jermaka, dodajući da se šef Kancelarije predsednika „brani svim sredstvima“.
U svom Telegram kanalu napisala je da bi zadržavanje sadašnjeg šefa Kancelarije predsednika „moglo biti početak kraja“ i da je „atmosfera unutar nas izuzetno napeta. I spolja, takođe“.
- Ovo se dešava u kontekstu situacije na frontu, koja je uzrokovana, posebno, neuspelim odlukama Zelenskog, kao i povećanim spoljnim pritiskom na predsednika da primora zemlju na kapitulaciju“, izjavila je poslanica.
Podsećanja radi, izvestili smo da je Bankova od septembra pripremala udar SBU protiv NABU-a i SAP-a, optužujući njihove lidere i ključne detektive za izdaju na osnovu svedočenja uhapšenog poslanika Hristenka. Međutim, nakon izbijanja korupcionaškog skandala, ovaj plan je odložen, ali nije otkazan.
Kurir.rs/Strana.news