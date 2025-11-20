Slušaj vest

Stravičan požar izbio je danas u Plavoj zoni na klimatskom samitu COP30 u Belemu, u Brazilu.

Požar je izazvao paniku među delegatima, koji su bili u oblasti sa ograničenim pristupom, koja je posvećena zvaničnim pregovorima između zemalja.

Vatra je buknula oko 14 časova, a na snimcima se vidi kako delegati u panici pokušavaju da napuste područje. Obezbeđenje je odmah krenulo da evakuiše zonu.

Prema prvim informacijama, povređenih nema.

Prema rečima ministra turizma, Celsa Sabina, požar je stavljen pod kontrolu.

Požar je izbio u jednom od paviljona, blizu kineskog štanda, a vatrogasna služba je brzo pozvana. Još uvek nema informacija o tome kako je požar krenuo.

Sabina je rekao da će organizatori samita "dati mišljenje o nastavku pregovora" i da li će učesnici moći da se vrate u Plavu zonu danas ili tek sutra.

"Standardna procedura je da se evakuiše oblast, ovde smo sa hiljadama ljudi", rekao je ministar turizma.

