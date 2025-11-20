Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin danas je posetio jedan od komandnih centara grupe „Zapad“, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Na komandnom punktu predsednik je saslušao detaljne izveštaje o situaciji na različitim pravcima, uključujući i oko Kupjanska i u Konstantinovki.

Foto: Printskrin X

Putin je istakao da su svi zadaci postavljeni na prethodnom sastanku sa vojnim zvaničnicima - ispunjeni.

Putin je održao sastanak sa načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Rusije, Glavnom operativnom upravom i komandantima grupa „Zapad“ i „Jug“.

Oslobođen Kupjansk

Kupjansk je oslobođen, obavestio je načelnik Genelalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov ruskog predsednika Vladimira Putina.

Više od 80% Volčanska je oslobođeno, a ruske oružane snage napreduju i u Seversku, dodao je načelnik Generalštaba.

Vladimir Putin i Valerij Gerasimov Foto: AP/Alexander Zemlianichenko, EPA / Sergey Guneev / Kremlin

Pored toga, i 70 odsto Krasnoarmejska se nalazi pod kontrolom ruske vojske.

Trinaest naselja u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti prešlo je pod kontrolu ruskih oružanih snaga, izvestio je Gerasimov.

Izjavio je da su stvoreni uslovi za predaju ukrajinskih oružanih snaga u Kupjansku i Krasnoarmejsku, a mnogi od njih nisu u mogućnosti da se predaju pod pretnjom granatiranja od strane sopstvene vojske.

Jampolj je takođe oslobođen, saopšteno je na sastanku.

Foto: HOGP/Russian Presidential Press Offic

Govoreći o političkom rukovodstvu Ukrajine, Putin je podsetio da političko rukovodstvo od marta prošle godine uzurpira vlast i održavaju je zarad ličnog bogaćenja što je sada i razotkriveno.