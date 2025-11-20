Slušaj vest

Predsednik Amerike Donald Tramp ne odustaje od namere da reši rat u Ukrajini. Sjedinjene Države i Rusija su sačinile Plan od 28 tačaka.

Sporna tačka je što se od Kijeva traži da prepusti kontrolu nad istočnim regionom Donbasa, ali da zadrži zakonsko vlasništvo nad njim i to tako što bi Rusija plaćala zakupninu. Ukrajina nije ni učestvovala u kreiranju nacrta, a Volodimir Zelenski je rekao da takav plan nije prihvatljiv, zbog čega je otkazan sastanak u Istanbulu između ukrajinse delegacije i američkog izaslanika.

O ovoj temi govorili su gosti Kurir televizije: Miloš Laban, geopolitički analitičar, Željko Šajn, dopisnik Politike i Filip Kalmarević, urednik portala Nacija:

- Američki plan je prilično dobar, gledano objektivno. Koliko je prihvatljiv ne znam, mislim da oni imaju nešto već zacrtano i pretpostavljam da se neće završiti sukob. O Zelenskom imam jako loše mišljenje, on je poveo svoju zemlju u propast, zavisi od strane pomoći, pitanje je koliko on odlučuje. Džej di Vens je najavio odlazak Zelesnkog u roku od 3 nedelje, a on je vrlo aktivan potpredsenik Donalda Trampa, time je Zelenskom upućena jasna poruka. Verujem da će Ukrajina održati izbore i pretpostavljam da će na čelu doći neka ličnost koja će gledati da spase te ljude, da ljudi više ne ginu - kaže Laban.

Podseća i da je rat počeo tako što su u Ukrajini nacisti preuzeli glavnu ulogu na politilkog sceni, zabranili su upotrebu ruskog jezika:

- Zamislite da ruska strana u Meksiku instalira vojno oružje. Pa kako bi reagovalina to? Oni su došli na samu granicu Rusije i naravno da je ona morala da reaguje. Ne vidim ni jedan razlog da Ruska Federacija želi da pripoji taj deo. U pitanju su teritorije koje su otete od ruskog sveta i napravljena je ta Ukrajina. na kraju će se realizovati neko srednje rešenje, ali sumnjam da će Rusija prihvatiti bilo šta što će nagovestiti da će još nešto ostati na toj ruskoj teritoriji.

Šajn ističe da Ruska Federacija traži bezbednost gde Ukrajina neće biti subjekat koji će činiti suprotno:

- Dobili smo jedan ovakav predlog a moraće da pretrpi kompromis od strane svih. Zelenski je prebacio da se dogovori vrše i sa Evropskom unijom. Sa druge strane, Putin je više puta bio jasan. Kompromis je neminovan ali je pitanje koliko će se vremenski to dešavati. U pitanju je potpora koja dolazi iz Evropske unije prema Zelenskom, sve to treba postaviti na papir trajnog mira u kojim nema velikih izbora.

"Ukrajina neće biti zadovoljna"

Kijev i njegovi zapadni saveznici, uključujući SAD, pozivali su na trenutni prekid vatre duž ogromne linije fronta, ali je Moskva to odbila, ponavljajući zahteve za koje Ukrajina kaže da predstavljaju njenu de fakto kapitulaciju.

- Ovo je neka razrađenija verzija onoga što smo mogli da čujemo još u julu mesecu. Američka administracija je odustala od prekida vatre i ide se ka tome da se izdejstvuje krajnje rešenje. Ono mora da zadovolji obe strane u sukobu. Sve je manja šansa da će Ukrajina biti zadovoljna onim što će dobiti - kaže Kalmarević i dodaje:

- Rusija ulazi i zauzima gradove veličine Smedereva. To je nešto što čini ukrajinsku poziciju veoma teškom. Neke stvari na frontu se dešavaju izuzetno brzo. Ne očekujem da će Rusija prekinuti vatru za vreme izbora. Zelenski nema legitimitet kao predsednik i postoji veliko neraspoloženje prema njemu. Kako da održite izbore kada je u toku rat, nemate ljude na teritoriji.

Laban kaže da je veoma bitna uloga Ujedinjenih nacija, koja bi pratila izbore u Ukrajini:

- Radi se na tome da se postigne rešenje za sve. Zapad se podelio na dva dela. Tramp je počeo da se dogovara sa Putinom, a sa druge strane je Evropska unija gde se i preselila duboka američka država koja je izgubila izbore od Donalda Trampa. Mi imamo savez protivnika Trampa i Putina a sa druge strane mi je smešno da je Ukrajina neko ko treba da uđe u Evropsku uniju.

Ukrajinci plan smatraju "apsurdnim"

Podsetimo, američki portal Axios јe 19. novembra, pozivaјući se na izvore, obјavio da SAD vode "taјne konsultaciјe" sa Rusiјom radi izrade novog plana za okončanje rata u Ukraјini.

Posle toga, portparol Kremlja Dmitriј Peskov izјavio јe da su Rusiјa i SAD u avgustu u Aljasci razgovarale o mirnom rešenju u Ukraјini, ali da od tada niјe bilo nikakvih pomaka po toј temi.

Zvaničnici u Kijevu novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini smatraju "apsurdnim".

Rekli su da je predlog, za koji se navodno smatra da su ga sastavili Kiril Dmitrijev, bliski saveznik Vladimira Putina, i specijalni izaslanik Donalda Trampa Stiv Vitkof, bio "provokacija", čiji je cilj da podstakne podele i "dezorijentiše" ukrajinske saveznike, dodali su.

Prvi zamenik ukrajinskog ministra spoljnih poslova Sergej Kislicja nazvao je ovu inicijativu nerealnom. On je sugerisao da je reč o klasičnoj operaciji sovjetskog tipa, osmišljenoj da utiče na mišljenje i poseje paniku.

