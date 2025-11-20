Slušaj vest

Ari Gizel (23) je osuđena na 20 godina zatvora zbog svoje uloge u ubistvima australijske braće Džejka i Kaluma Robinsona i njihovog američkog prijatelja Kartera Rouda, koji su ubijeni tokom krađe automobila u Meksiku prošle godine.

Gizel je priznala krivicu za podsticanje napada na trojicu prijatelja koji su bili na surfovanju u severnoj meksičkoj državi Donja Kalifornija u aprilu 2024. godine.

Njihova tela su kasnije pronađena na dnu dubokog bunara sa prostrelnim ranama u glavi.

Smrtonosno interesovanje za gume

Sud je čuo kako se Ari Gizel zainteresovala za gume na pikapu surfera i rekla svom tadašnjem dečku Hesusu Herardu da joj „nabavi dobar telefon i dobre gume za pikap“.

Hesus Herardo i još dvojica muškaraca, Irineo Fransisko i Anhel Hesus, pratili su vozilo do kampa gde su turisti odseli. Tamo su opljačkani, a zatim upucani. Sudski postupak protiv trojice muškaraca je još uvek u toku.

Veza sa El Čapovim narko-kartelom

Prema pisanju meksičkih novina La Silja Rota, Hesus Herardo i Irineo Fransisko imaju veze sa moćnim narko-kartelom Sinaloa, kojim je dugi niz godina rukovodio ozloglašeni narko-bos Hoakin „El Čapo“ Guzman. Zbog tih veza, obojica su u El Hongu, zatvoru sa maksimalnim obezbeđenjem u Donjoj Kaliforniji. Anhel Hesus je pritvoren u posebnom objektu u gradu Ensenada.

Ubijena braća Foto: Instagram

Tužioci, međutim, veruju da ubistva nisu povezana sa organizovanim kriminalom, javlja Australijska radiodifuzna korporacija (ABC).

Dirljive izjave porodice

Porodice žrtava, koje su učestvovale u sredu na saslušanju putem video konferencije, dale su emotivne izjave.

„Sanjali smo da ih vidimo kako stare, da imaju decu. Sve nam je to sada oduzeto“, rekla je Kalumova i Džejkova majka, Debra Robinson.

Kalum Robinson (33) bio je član australijske nacionalne reprezentacije u lakrosu i živeo je u San Dijegu. Njegov mlađi brat Džejk (30) živeo je u Australiji i putovao je u posetu bratu, a po povratku je imao novi posao kao lekar. Njihov prijatelj Roud (30) bio je stanovnik San Dijega i bio je samo na nekoliko meseci od venčanja.

Osuđena devojka se izvinjava porodicama

Ari Gizel se izvinila porodicama žrtava na suđenju, rekavši da „ništa što mogu da kažem neće nadoknaditi vaš gubitak ili vam doneti mir“.

„Fokusirana sam na to da budem bolja osoba i jako mi je žao zbog vaših gubitaka“, rekla je.