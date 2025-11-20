„Šta je to političko rukovodstvo Ukrajine, već razumemo. To više nije nikakvo političko rukovodstvo“, rekao je Putin tokom posete jednom od komandnih punkta grupe „Zapad“.
Ruski predsednik na frontu
PUTIN ŽESTOKO UDARIO UKRAJINSKO RUKOVODSTVO: Vladaju kriminalci koji uzurpiraju vlast! Ne razmišljaju o sudbini zemlje
Slušaj vest
Kijevske vlasti su organizovana kriminalna grupa koja je uzurpirala vlast, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin tokom posete komandnom centru "Zapad".
„Šta je to političko rukovodstvo Ukrajine, već razumemo. To više nije nikakvo političko rukovodstvo“, rekao je Putin tokom posete jednom od komandnih punkta grupe „Zapad“.
Predstavnici kijevskog režima "sede na mekim dušecima" i ne razmišljaju o sudbini Ukrajine.
Međutim, kako je istakao ruski lider, ciljevi SVO će sigurno biti postignuti.
Kurir.rs/RIA Novosti
Reaguj
Komentariši