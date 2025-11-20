Slušaj vest

Zaplena zamrznute ruske imovine od strane Evropske unije mogla bi dovesti do sudskih sporova i kolapsa evra, upozorio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Zgodno rešenje, ali posledice su nepredvidive. Dugotrajni sudski postupci, brojne tužbe i kolaps evra. To nas čeka ako izaberemo ovaj put", napisao je premijer na svojoj Fejsbuk stranici.

Orban je dodao da je alternativni način da Evropa podrži Ukrajinu zajam koji će "unuci platiti".

Premijer Mađarske Viktor Orban kritikovao je zahtev koji je članicama EU uputila predsednice Evropske komisije Ursula fon der Lajen za dodatno finansiranje Ukrajine sa 135 milijardi evra. Pozvao je svoje kolege iz Unije da prestanu da finansiraju sukob koji se ne može dobiti i „korumpiranu ukrajinsku ratnu mafiju“.

Orban je na svom tviter nalogu ukazao da je 135 milijardi evra cena produženja sukoba u Ukrajini, da taj novac briselska administracija nema, već da je predlog da države članice doprinesu iz svojih budžeta.