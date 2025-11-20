Slušaj vest

Dvogodišnji dečak Vladimir Jakubanec preminuo je od komplikacija nakon što ga je ubola meduza na plaži Čenang u Maleziji, nakon pet dana borbe za život.

Mediji su preneli da je dečak umro 19. novembra u bolnici nakon ozbiljnih komplikacija od uboda, koji se dogodio u subotu 15. novembra.

Prestao da diše za nekoliko sekundi

Njegov otac, Nikita (32), rekao je da se incident dogodio iznenada dok se njegov sin igrao u plitkoj vodi.

- Moja žena mi je dala dete i u roku od nekoliko sekundi je prestao da diše. Izvršio sam reanimaciju što je brže moguće, a drugi turisti su nam pomogli da ga odvedemo do spasilačke ekipe na plaži - rekao je on.

Spasilačka ekipa je isprala ranu sirćetom pre nego što je odvela Vladimira u kliniku, a zatim u bolnicu. Uprkos naporima medicinskih ekipa, Vladimir je proglašen mrtvim.

Nikita je rekao da porodica ceni svu pruženu pomoć i da nema nameru da preduzme pravne mere, nadajući se da će tragedija poslužiti kao upozorenje posetiocima plaže o opasnostima od meduza.

Porodica očajna

Njegova supruga, Olga (32), opisala je Vladimira kao voljeno dete.

- On je naš heroj... naš mali anđeo. Svakog dana mu govorimo da ga volimo, a on je uvek govorio da nas voli - rekla je majka kroz suze.

Par planira da vrati Vladimirov pepeo u Rusiju nakon kremacije.

Meduze su među najotrovnijim morskim životinjama, a otrov se oslobađa kontaktom sa njihovim pipcima. Njihov ubod može biti fatalan ako se odmah ne leči.