VLADIMIR (2) NALETEO NA MEDUZU, 4 DANA KASNIJE JE UMRO Očajni roditelji: "Igrao se, a onda u roku od samo nekoliko sekundi prestao da diše..."
Dvogodišnji dečak Vladimir Jakubanec preminuo je od komplikacija nakon što ga je ubola meduza na plaži Čenang u Maleziji, nakon pet dana borbe za život.
Mediji su preneli da je dečak umro 19. novembra u bolnici nakon ozbiljnih komplikacija od uboda, koji se dogodio u subotu 15. novembra.
Prestao da diše za nekoliko sekundi
Njegov otac, Nikita (32), rekao je da se incident dogodio iznenada dok se njegov sin igrao u plitkoj vodi.
- Moja žena mi je dala dete i u roku od nekoliko sekundi je prestao da diše. Izvršio sam reanimaciju što je brže moguće, a drugi turisti su nam pomogli da ga odvedemo do spasilačke ekipe na plaži - rekao je on.
Spasilačka ekipa je isprala ranu sirćetom pre nego što je odvela Vladimira u kliniku, a zatim u bolnicu. Uprkos naporima medicinskih ekipa, Vladimir je proglašen mrtvim.
Nikita je rekao da porodica ceni svu pruženu pomoć i da nema nameru da preduzme pravne mere, nadajući se da će tragedija poslužiti kao upozorenje posetiocima plaže o opasnostima od meduza.
Porodica očajna
Njegova supruga, Olga (32), opisala je Vladimira kao voljeno dete.
- On je naš heroj... naš mali anđeo. Svakog dana mu govorimo da ga volimo, a on je uvek govorio da nas voli - rekla je majka kroz suze.
Par planira da vrati Vladimirov pepeo u Rusiju nakon kremacije.
Meduze su među najotrovnijim morskim životinjama, a otrov se oslobađa kontaktom sa njihovim pipcima. Njihov ubod može biti fatalan ako se odmah ne leči.
Kurir.rs/Star