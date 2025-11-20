Slušaj vest

Rusija i Sjedinjene Države daleno od očiju javnosti navodno razmatraju mogućnost nove razmene zatvorenika u pokušaju koji bi mogao odrediti sudbinu najmanje osmoro državljana SAD, koji su još uvek pritvoreni u ruskim zatvorima.

Specijalni izaslanik Moskve, Kiril Dmitrijev, rekao je za Axios da su tokom njegove posete Vašingtonu krajem oktobra održani razgovori sa američkim zvaničnicima, nazivajući te razgovore "humanitarnim po svojoj prirodi, poput mogućih razmena zatvorenika na kojima je radila američka strana".

Jedan viši američki zvaničnik potvrdio je ovu inicijativu i opisao atmosferu kao konstruktivnu, iako je svaki ishod još uvek daleko, prenosi MediaIte.

"SAD će pozdraviti oslobađanje bilo kojeg pritvorenog Amerikanca", rekao je zvaničnik, naglašavajući da još nije postignut nikakav dogovor.

Dmitrijev se tokom posete Vašingtonu sastao sa Stivom Vitkofom, specijalnim izaslanikom predsednika Donalda Trampa. Izvor upoznat sa razgovorima rekao je da Rusija nada da bi razmena mogla pomoći "da se stvori više poverenja između dve zemlje".

Iako je nekoliko zatvorenika oslobođeno ranije ove godine, osmoro drugih državljana SAD i dalje ostaje u zatvoru, od kojih su neki uhapšeni u slučajevima koje zvanični Vašington opisuje kao politički obojene ili obeležene spornim dokazima.

Imena od interesa, ranije ove godine poslata su Rusiji od strane SAD. Na tom spisku se nalaze:

Stiven Džejms Habard (73): Optužen je za borbu kao plaćenik u Ukrajini.

Dejvid Barns: Služi 21 godinu zatvora nakon osude koja je proistekla iz prekograničnog spora oko starateljstva.

Robert Gilman: Bivši marinac osuđen za napad na policajca

Judžin Spektor: Osuđen je po optužbama za podmićivanje i špijunažu.

Majkl Trevis Lik ​​i Robert Romanov Vudland: Obojica zatvoreni zbog krivičnih dela vezanih za drogu.

Danijel Džozef Šnajder: Osuđen je za otmicu svog sina

Gordona Bleka: Vojnik zatvorenog zbog krađe i navodnih pretnji.

Američki zvaničnici nisu otkrili da li su ove osobe deo aktuelnih razgovora. Ali, s obzirom na to da Moskva signalizira interesovanje, a Vašington želi da pokaže napredak u vezi sa pritvorenicima, čini se da su u toku napori za još jednu razmenu sa visokim ulozima.