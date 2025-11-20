Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države promovišu novi mirovni predlog za okončanje rata u Ukrajini, ali je plan izazvao oštre reakcije u Kijevu. Ukrajinski zvaničnici tvrde da predlog odražava maksimalističke zahteve Moskve i oživljava ustupke koje je Kremlj ranije odbio, a koji bi u suštini predstavljali kapitulaciju. Okvir, koji je početkom ove nedelje odobrio predsednik SAD Donald Tramp, uključuje zahteve da Ukrajina ustupi teritoriju, smanji svoju vojsku i ograniči saveze, piše Kijevski independent.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit potvrdila je da SAD vode tajne mirovne pregovore sa Rusijom i Ukrajinom i da su obe strane „podjednako uključene“.

Kancelarija predsednika Ukrajine potvrdila je da je Volodimir Zelenski zvanično dobio „nacrt plana koji, prema rečima američke strane, može da oživi diplomatiju“. Kancelarija je dodala da Zelenski u narednim danima planira da razgovara sa Trampom o dostupnim diplomatskim opcijama i ključnim elementima za postizanje mira.

Podsetimo da je Aksios, pozivajući se na američke i ukrajinske zvaničnike, pre nekoliko sati objavio da je Zelenski danas rekao sekretaru američke vojske Denu Driskolu da je spreman da sarađuje sa Trampovom administracijom na novom mirovnom planu, uprkos činjenici da plan zahteva ogromne ustupke od Ukrajine.

Detalji plana

Prema pisanju Volstrit žurnala, plan poziva Ukrajinu da preda ceo istočni region Donbasa - koji obuhvata Donjecku i Lugansku oblast, uključujući i neokupirana područja - kako bi se stvorila demilitarizovana zona. Iako su ruske snage okupirale skoro celu Lugansku oblast, ukrajinske snage i dalje drže delove Donjecke oblasti, uključujući ključne gradove kao što su Pokrovskoe, Slavjansk i Kramatorsk.

Plan bi takođe zahtevao od Kijeva da prepolovi svoju vojsku, odustane od određenih sistema naoružanja, zabrani stranim trupama da služe kao mirovnjaci i suspenduje kandidaturu Ukrajine za članstvo u NATO-u na nekoliko godina. Zauzvrat, američki zvaničnici tvrde da bi se Moskva obavezala da neće napasti Ukrajinu ili druge evropske zemlje.

Sporazum takođe navodno uključuje aranžman „zakupnine“, u kojem bi Rusija plaćala za de fakto kontrolu nad Donbasom, dok bi pravno vlasništvo ostalo Kijevu. Širi plan takođe uključuje američko i međunarodno priznanje ruske vlasti nad Krimom i Donbasom, iako sama Ukrajina ne bi bila obavezna da prizna ove teritorije kao ruske.

Oštre reakcije iz Kijeva

Izvor iz Kancelarije predsednika je ranije rekao za Kijevski independent da se snažno protive potencijalnom planu, napominjući da se čini da se Vašington kreće ka okviru usklađenom sa zahtevima Moskve. Nakon sastanka sa američkim sekretarom vojske Denom Driskolom, koji je u Kijevu, Zelenski je rekao da će timovi iz Ukrajine i SAD raditi na tačkama plana.

„Spremni smo za konstruktivan, iskren i efikasan rad“, dodao je.

Međutim, drugi ukrajinski zvaničnici bili su znatno kritičniji. Aleksandar Merežko, šef parlamentarnog odbora za spoljne poslove, rekao je da je predlog „apsolutno besmislen“ i odvojen od stvarnosti.

„Teško je zamisliti da bi Putin pristao na ovo - zašto bi, ako je već upisao ove teritorije u svoj ustav?“ Merežko je rekao, dodajući da je izveštavanje više kao „provokacija sa Putinove strane“.

Ukrajinski poslanik Jaroslav Jurčišin uporedio je američki pristup sa ustupcima nametnutim Čehoslovačkoj 1938. godine.

„Oni žele brz mir na račun jedne strane, koju smatraju slabijom“, rekao je.

„Putin će osetiti krv na usnama i izvršiće pritisak. Stoga će verovatno čak i povećati svoje zahteve, koristeći trenutak.“

Olena Hubanova iz neprofitne organizacije „Pomaganje u odlasku“ upozorila je da plan ignoriše potrebe ljudi koji bi se mogli naći pod ruskom okupacijom. „Predali bismo ih neprijatelju ili im rekli da ne idu nigde, bez novca ili podrške“, rekla je. „Ukrajina nije samo teritorija. Ukrajina su ljudi.“

Vašingtonova diplomatska ofanziva

Visoki američki zvaničnik potvrdio je da Tramp podržava predlog, koji je prošlog meseca tiho oblikovao američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof u kontaktu sa Kirilom Dmitrijevim, glavnim ekonomskim pregovaračem Rusije. Izvori navode da evropski partneri nisu bili uključeni u kreiranje plana, a sama Ukrajina je isključena iz procesa.

Otpravnica poslova SAD u Ukrajini, Džuli S. Dejvis, rekla je da je bila svedok „izvanrednog tempa diplomatske aktivnosti“ u proteklih 36 sati, opisujući to kao najambiciozniji u svojoj 30-godišnjoj karijeri. Pregovori se tretiraju kao hitni zbog pogoršanja energetske situacije u Ukrajini.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit rekla je da je Tramp i dalje odlučan da okonča rat i da je „postao frustriran obema stranama“ zbog njihovog odbijanja da se obavežu na mirovni sporazum.

„Predsednik Tramp i njegov tim nikada ne odustaju, a Sjedinjene Države rade na detaljnom i prihvatljivom planu za obe strane kako bi se zaustavilo ubijanje i stvorio trajan, dugotrajan mir“, dodala je.

Stav Moskve i zabrinutost Evrope

S druge strane, Kremlj je negirao da su formalni pregovori u toku. Portparol Dmitrij Peskov je 20. novembra rekao da Moskva ostaje u kontaktu sa Vašingtonom, ali je negirao da se konsultacije održavaju.

„Trenutno svakako nema takvih konsultacija“, rekao je. „Svakako postoje kontakti, ali ne postoji proces koji bi se mogao nazvati konsultacijama. To se ne dešava.“

U međuvremenu, Evropa je signalizirala rastuću nelagodu. Šefica EU za spoljnu politiku i bezbednost, Kaja Kalas, rekla je da svaki pokušaj okončanja rata mora direktno uključiti Ukrajinu i Evropu.

„Nismo čuli nikakve ustupke sa ruske strane. Da je Rusija zaista želela mir, mogla je da pristane na bezuslovni prekid vatre pre nekog vremena“, rekla je ona.