Džef Bezos otkrio da ga zaposleni lažu pa okrenuo jedan broj

Bogatstvo milijardera iz zemalja G20 u proteklih godinu dana uvećano je za 16,5 odsto i dostiglo je 15,6 biliona dolara, prema podacima međunarodne dobrotvorne i humanitarne organizacije Oksfam.

Iznos koji su milijarderi iz G20 zaradili samo prošle godine od 2,2 biliona dolara bio bi više nego dovoljan da se 3,8 milijardi ljudi izvuče iz siromaštva, jer bi za to bilo dovoljno 1,65 biliona dolara godišnje, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je vlada Južne Afrike, koja ove godine predsedava G20, učinila nejednakost ključnom temom na predstojećem samitu 22. i 23. novembra. Južna Afrika je angažovala grupu stručnjaka, predvođenu dobitnikom Nobelove nagrade za ekonomiju Džozefom Stiglicom, da pripremi izveštaj o tome.

"Nejednakost je namerni politički izbor. Uprkos rekordnom bogatstvu na vrhu piramide, javno bogatstvo stagnira, pa čak i opada, a dužnička kriza raste. Ako južnoafrički samit G20 osnuje novi Međunarodni panel za nejednakost, to će biti ogroman korak u rešavanju ove vanredne situacije.

Pozivamo sve zemlje G20 i druge da podrže Južnu Afriku i ostvare to“, rekao je izvršni direktor Oksfam Internešenela Amitab Behar, preneo je Tass.

Oksfam takođe poziva zemlje G20 da ponovo potvrde svoju posvećenost cilju efikasnog oporezivanja superbogatih pojedinaca, o čemu su se lideri te grupe složili na samitu 2024. u Rio de Žaneiru.

Samo osam centi od svakog poreskog dolara prikupljenog u zemljama G20 zapravo dolazi od najbogatijih, navodi se u saopštenju Oksfama.