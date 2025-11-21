Slušaj vest

Teritorije: Krim, Donjeck i Lugansk biće de fakto priznati kao ruski, a priznaće ih i Sjedinjene Američke Države. U Hersonu i Zaporožju front se zamrzava duž linije kontakta.

Rusija se odriče drugih teritorija van tih pet regiona. Ukrajina povlači svoje snage iz dela Donjecke oblasti i ta teritorija će postati demilitarizovana tampon zona.

Ovo se navodi u 21. tački mirovnog plaba američkog predsednika Donald Trampa za Ukrajinu..

Podsetimo, ukrajinski poslanik Aleksij Gončarenko objavio je večeras mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa, koji je danas u Kijevu uručen ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, i u njemu se navodi da će biće potvrđen suverenitet Ukrajine, koja mora da se odrekne nekih svojih teritorija.

ukrajinska vojska Azov.jpg
Foto: Ministarstvo Odbrane Ukrajine

Iako će ovim planom, ako ga Kijev prihvati, Ukrajina praktično biti osakaćena i ostati bez najmanje 20 odsto svoje teritorije, u tački jedan se navodi da će "suverenitet Ukrajine biti potvrđen". O teritorijalnom integritetu - ni reči..

Kada je reč o ostalim nepovoljnim tačkama za Kijev, navodi se da će "broj ukrajinskih oružanih snaga biti ograničen na 600.000" (tačka 6), zatim da će "Ukrajina u svoj Ustav ugraditi odbijanje da se pridruži NATO, a NATO će sličnu odredbu uključiti u svoja dokumenta" (tačka 7).,i još da "NATO neće rasporediti trupe u Ukrajini" (tačka 8). Takođe, u tački 18 "Ukrajina potvrđuje svoj status države bez nuklearnog oružja"

Kurir.rs

donald trump .jpg
xxx01 AP Julia Demaree Nikhinson.jpg
Volodimir Zelenski.jpg
ukrajinska vojska.jpg
x AP Oleg Petrasiuk.jpg