Zapovedništvo združenih savezničkih snaga NATO-a (JCNF) objavilo je dramatičan snimak norveške podmornice KNM Uthaug koja je torpedovala dekomisionirani ratni brod KNM Trondheim i uništila ga tokom vojne vežbe.

Akcija je izvedena u okviru vežbe Aegir 25, koja je održana uz obalu Andfjordena, fjorda u Norveškoj, piše People.

"Nedavno je tokom vežbe Aegir 25 podmornica KNM Uthaug ispalila jedan od svojih torpeda na dekomisioniranu fregatu KNM Trondheim, s ciljem potapanja plovila", napisao je JCNF na mreži X.

Svrha vežbe bila je "demonstrirati udarnu moć koju oružje i podmornica predstavljaju", stoji u objavi na društvenoj mreži X.

"Podmornica ima dugu izdržljivost, deluje tajno i ima jedinstvenu sposobnost da diktira bitku", naveli su.

Na pomenutom video-snimku vide se mlazevi morske vode koji se uzdižu nekoliko metara u vazduh dok podmornica puca na ratni brod. Brod se zatim naginje na bok usled udara, a na kraju snimka vidi se napola potopljen, potom i kako tone na dno mora.

Foto: Printscreen/Youtube

Prema JCNF-u, u vežbi su učestvovali Forsvaret (Norveške oružane snage), Britanska kraljevska mornarica i oružane snage Poljske.

Ispaljivanje rakete izvedeno je kako bi se demonstrirala "snažna bilateralna saradnja između Ujedinjenog Kraljevstva i Norveške", navodi se u saopštenju Kraljevske mornarice.