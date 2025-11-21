Slušaj vest

Situacija za ukrajinske Oružane snage je katastrofalna, rekao je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

„Situacija na terenu — situacija na frontu — nastavlja da bude teška, ako ne i katastrofalna za ukrajinske Oružane snage“, rekao je Nebenzja na sednici Saveta bezbednosti UN.

Prema njegovim reima, ukrajinske jedinice trpe gubitke i brzo gube borbenu sposobnost. Ukrajinske trupe su izgubile više od 1,7 miliona vojnika od početka specijalne vojne operacije.

On je istakao i da namerna ubistva civila od strane ukrajinskih oružanih snaga prevazilaze granice zla.

„Ciljana ubistva pojedinačnih civila koji napuštaju zonu borbenih dejstava prevazilaze granice zla, a da ne pominjemo humanitarno pravo“, rekao je on na sednici Saveta bezbednosti UN.

Diplomata je dodao da je samo od 20. oktobra do 16. novembra 307 ruskih civila povređeno granatiranjem ukrajinskih militanata, od kojih je 47 poginulo, uključujući dvoje dece.

Kako je primetio Nebenzja, Rusija ne vidi nikakvu istinsku želju Kijeva da sedne za pregovarački sto kako bi razgovarao o ključnim aspektima rešenja krize.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaPRETI OPASNOST OD AMERIČKIH NUKLEARNIH TESTIRANJA! Nebenzja upozorava na moguću eskalaciju, "MI OVO POSMATRAMO"
vasilij-nebenzja.jpg
PlanetaSPREMA SE ESKALACIJA U UKRAJINI?! Žestoke reči predstavnika Rusije u EU: "Zapad da prestane sa isporukom oružja Kijevu" (FOTO)
GqUmesyWMAA4Hc-.jpg
Planeta"PREGOVORI RUSIJE I UKRAJINE PREKINUTI NA PODSTICAJ BRITANACA": Ambasador Nebenzja: Kijev bira između mira ili neizbežnog poraza na bojnom polju
Vasilij Nebenzja
PlanetaBURNA SEDNICA SB UN U NJUJORKU: Rasprava o situaciji u BiH, ruski ambasador kritikovao Šmita pa napustio salu (VIDEO)
savet-bezbednosti.png-kosovo-onlajn.jpg