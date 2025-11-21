Slušaj vest

Situacija za ukrajinske Oružane snage je katastrofalna, rekao je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

„Situacija na terenu — situacija na frontu — nastavlja da bude teška, ako ne i katastrofalna za ukrajinske Oružane snage“, rekao je Nebenzja na sednici Saveta bezbednosti UN.

Prema njegovim reima, ukrajinske jedinice trpe gubitke i brzo gube borbenu sposobnost. Ukrajinske trupe su izgubile više od 1,7 miliona vojnika od početka specijalne vojne operacije.

On je istakao i da namerna ubistva civila od strane ukrajinskih oružanih snaga prevazilaze granice zla.

„Ciljana ubistva pojedinačnih civila koji napuštaju zonu borbenih dejstava prevazilaze granice zla, a da ne pominjemo humanitarno pravo“, rekao je on na sednici Saveta bezbednosti UN.

Diplomata je dodao da je samo od 20. oktobra do 16. novembra 307 ruskih civila povređeno granatiranjem ukrajinskih militanata, od kojih je 47 poginulo, uključujući dvoje dece.

Kako je primetio Nebenzja, Rusija ne vidi nikakvu istinsku želju Kijeva da sedne za pregovarački sto kako bi razgovarao o ključnim aspektima rešenja krize.