Ruske snage su izvele noćni napad na grad Zaporožje između 20. i 21. novembra, pri čemu je poginulo pet osoba, a osam je ranjeno, saopštili su lokalni zvaničnici.

Regionalni guverner Ivan Fedorov potvrdio je napad i najnovije podatke o žrtvama oko 4:30 sati ujutru po lokalnom vremenu. Prvi izveštaji o napadu pojavili su se kasno uveče 20. novembra, kada su se eksplozije čule širom grada.

Korišćenje vođenih bombi

Fedorov je naveo da su ruske snage koristile vođene bombe tipa KAB, koje su prouzrokovale veliku štetu civilnoj infrastrukturi, uključujući najmanje pet stambenih zgrada. Nacionalna policija je takođe saopštila da je bomba pala usred pijace.

Policajci, spasioci i medicinske ekipe i dalje rade na mestu napada.

Napad na Ternopilj

Još 16 osoba vodi se kao nestalo u Ternopiljuposle razornog ruskog napada, 28 je poginulo. Potraga i spasavanje u zapadnom ukrajinskom gradu Ternopilju ušli su u treći dan, a 16 osoba se i dalje vodi kao nestalo nakon ruskog napada, saopštili su lokalni zvaničnici 21. novembra.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je u operaciju uključeno preko 230 spasilaca iz devet regiona Ukrajine.

- U nekim delovima rad je moguć samo ručno zbog teških oštećenja i fragmentacije struktura - naveo je Zelenski.

Masovni noćni napad na više regiona

Rusijaje tokom noći 19. novembra izvela masovni napad na više ukrajinskih oblasti. Regioni na zapadu zemlje, uključujući Ternopilj, Hmeljnicki, Ivano-Frankovsk i Lavov, koji su udaljeni preko 500 kilometara od linije fronta i ruske granice, našli su se na udaru.

U ruskom napadu na stambenu zgradu u Ternopilju poginulo je najmanje 28 ljudi, uključujući troje dece, a povređeno je 94, među kojima 18 dece, saopštila je ukrajinska Služba za vanredne situacije.

Dve zgrade od po devet spratova su oštećene. U jednoj od njih oštećenja su se protezala od trećeg do devetog sprata, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko.

Ruski napad dronovima na ukrajinski grad Ternopilj

Svedočenja o razaranju

Klimenko je opisao uništenje koje je zatekao na mestu napada.

- Hodao sam između izgorelih zidova, bio je to užasan osećaj. U svakom stanu, jedan ceo život koji je Rusija uništila u trenutku.

On je dodao i da su se stanari bacali kroz prozore sa viših spratova pokušavajući da pobegnu iz požara nakon udara rakete.

Napad izvršen raketama H-101

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo kasnije je potvrdilo da su ruske snage izvele napad koristeći rakete H-101 ispaljene iz aviona stacioniranih u ruskim oblastima Vologda i Astrahan. Spasioci nastavljaju potragu i radovi će se, kako se očekuje, odvijati tokom cele noći.

Opasno zagađenje vazduha

Vojna administracija Ternopiljske oblasti upozorila je građane da ostanu u zatvorenom i drže prozore zatvorenim, jer je nivo toksičnih supstanci u vazduhu porastao na šest puta iznad normale.

Dani žalosti i obeležavanje tragedije

Lokalne vlasti proglasile su 19 - 21. novembar danima žalosti za žrtvama.

- U svetlu tragedije, svi zabavni događaji u Ternopilju su otkazani, a državne institucije spustiće zastave na pola koplja - stoji u saopštenju.

Medij "Suspiľne Ternopilj" izvestio je da su 20. novembra, tokom nacionalnog minuta ćutanja, građani izašli na ulice sa posterima sa porukama poput "Zapamtite", "Odrasli i deca", "19/11", pozivajući se na datum napada.

Napad klasifikovan kao ratni zločin

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) u Ternopiljskoj oblasti klasifikovala je napad kao ratni zločin.