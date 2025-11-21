Slušaj vest

Zemljotresmagnitude 5,5 pogodio je danas centralni Bangladeš, poginulo je najmanje šest osoba a desetine su povređene, saopštile su vlasti. 

Zemljotres u Bangladešu Foto: screenshot X

Zgrade u glavnom gradu zemlje Daki tresle su se zbog čega su ljudi u panici izlazili na ulice.

Potres se osetio u 10:38 sati ujutro po lokalnom vremenu a epicentar je u oblasti Gorašal u okrugu Narisngdi, oko 25 kilometara od Dake. Američki geološki institut saopštio je da je dubina potresa 10 kilometara.

Televizja DBC sa sedištem u Daki, javila je da je najmanje šest osoba poginulo u glavnom gradu Bangladeša, troje od pada krova i zida jedne zgrade, i troje pešaka kada je ograda jedne zgrade pala na njih u Daki.

Prema Američkom geološkom institutu, severni i jugoistočni Bangladeš spadaju u seizmički aktivne oblati zbog interakcija između ploča Indije i Evroazije, dok je centralni deo zemlje manje seizmički aktivan. ;

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

