Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski primio je nacrt američkog plana za okončanje rata i očekuje razgovore sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u narednim danima, saopštio je ukrajinski predsednički kabinet.

Dva izvora rekla su Rojtersu da je Vašington poručio Zelenskom da Ukrajina mora da prihvati američki okvir za okončanje skoro četvorogodišnjeg rata, koji uključuje teritorijalne ustupke i ograničenja ukrajinskih oružanih snaga.

Evropske zemlje protive se planu, jer bi, prema izvorima, zahtevao da Kijev preda još teritorija i delimično se razoruža - uslove koje su ukrajinski saveznici oduvek smatrali kapitulacijom.

"Mir da, ali po principima koji su važni za narod"

Kancelarija predsednika nije komentarisala konkretne detalje plana, ali je navela da je Zelenski izneo "fundamentalne principe važne za naš narod".

- Spremni smo, kao i ranije, da konstruktivno radimo sa američkom stranom, kao i partnerima u Evropi i svetu, kako bi ishod bio mir - navodi se u saopštenju.

- Očekujemo da će predsednik Ukrajine narednih dana razgovarati sa predsednikom Trampom o diplomatskim mogućnostima i ključnim tačkama potrebnim za postizanje mira - stoji u saopštenju.

Zelenski i Tramp su se sukobili pred kamerama tokom sastanka u Beloj kući u martu, ali je letnja poseta protekla u boljoj atmosferi.

Američka diplomatija ubrzava rad u nezgodnom trenutku za Ukrajinu

Američka inicijativa dolazi u trenutku kada su ukrajinske snage u lošem položaju na frontu, a vladu Zelenskog potresa korupcijski skandal. Parlament je smenio dvoje ministara.

Moskva umanjuje značaj nove američke inicijative. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da "konsultacije nisu u toku" i da "nema procesa koji bi se mogao nazvati pregovorima".

Dodao je da Rusija ostaje pri zahtevima koje je predsednik Vladimir Putin izneo na samitu s Trampom u avgustu - da svaki mirovni sporazum mora rešiti "uzroke sukoba", termin koji Moskva koristi da opravda svoje zahteve.

Rusija napreduje oko Pokrovska

Skoro četiri godine od početka rata, Rusija drži gotovo petinu ukrajinske teritorije i sprema se da zauzme prvi veći grad za skoro dve godine - razrušeni železnički čvor Pokrovsk.

Video koji je u četvrtak objavilo rusko Ministarstvo odbrane prikazuje ruske trupe koje se slobodno kreću južnim delom grada, patrolirajući pored izgorelih stambenih blokova.

Evropa poručuje: "Mir ne sme da bude kapitulacija"

Ministri spoljnih poslova EU u Briselu, nisu komentarisali detalje američkog plana, ali su jasno stavili do znanja da ne prihvataju uslove koji bi prinudili Ukrajinu na bolne i opasne ustupke.

- Ukrajinci žele mir, pravedan mir koji poštuje suverenitet, trajan mir koji ne može biti doveden u pitanje novom agresijom, ali mir ne može da bude kapitulacija - rekao je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.

Reakcije iz SAD

Bela kuća se nije oglašavala o izveštajima o planu. Državni sekretar SAD Marko Rubio napisao je na Iksu da će Vašington "nastaviti da razvija listu potencijalnih ideja za okončanje rata na osnovu inputa obe strane u sukobu".

- Trajan mir zahtevaće da obe strane pristanu na teške, ali neophodne ustupke - naveo je Rubio.

U Kijevu se nalazi i delegacija američke vojske koju predvode sekretar Kopnene vojske Den Driskol i načelnik Generalštaba Rendi Džordž. U sredu uveče sastali su se sa glavnim komandantom ukrajinske vojske, Oleksandrom Sirskim.

Sirski je poručio da je najbolji način da se obezbedi pravedan mir - jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane, povećanje sposobnosti napada duboko u teritoriju Rusije i stabilizacija fronta.

Ruski napadi na energetsku infrastrukturu

Rusijanastavlja noćne napade na ukrajinske gradove i infrastrukturu, ubijajući civile i uzrokujući nestanke struje pred zimu. Vlasti su saopštile da se 22 ljudi vodi kao nestalo, a 26 je poginulo u vazdušnom napadu u kojem je uništena stambena zgrada, što je jedan od najžešćih udara poslednjih meseci.

U još jednom ruskom napadu, bez struje je ostalo 400.000 Ukrajinaca. Ukrajina je saopštila da je izvela udare na dve ruske rafinerije.

Moskva traži ustupke, Ukrajina odbija kapitulaciju

Rusija, koja je 2022. izvršila invaziju velikih razmera, sada drži skoro petinu Ukrajine i tvrdi da će rat trajati dok Kijev ne preda dodatne teritorije, ne prihvati trajnu neutralnost i ne smanji svoju vojsku.

Ukrajina to odbacuje kao kapitulaciju koja bi je ostavila nezaštićenom pred novom agresijom.

Tramp promenio američku politiku

Tramp, koji se ove godine vratio na vlast uz obećanje da će brzo okončati rat, preusmerio je američku politiku ka većem uvažavanju ruskih argumenata.