Slušaj vest

On je ranjen u glavu, kako se može videti na jezivom snimku sa fronta u Ukrajini.

Devon Maser - volonter hrišćanske humanitarne grupe "Plain Compassion Crisis Response" sa sedištem u Pensilvaniji - pokušao je da se probije u Liman kada je pogođen.

Maser se vozio sa dva policajca i reporterom jednog ukrajinskog medija kada je ruski dron sa optičkim vlaknima pogodio njihov kombi, raznevši staklo i metal na sve strane.

Muškarci su brzo pobegli iz automobila, a Maser se vidi na snimku kako drži levu stranu lica od bola dok su se provlačili kroz uništeno polje i dalje od zapaljenog automobila.

Videlo se kako policajci pokušavaju da pruže Maseru prvu pomoć.

- Ja sam iz "Plain Compassion Crisis Response". Ovde smo da evakuišemo ljude - rekao je okrvavljeni Maser u kratkom izveštaju nakon napada.

Ta organizacija je u Ukrajini od početka rata 2022. godine. Organizacija je nastavila da pomaže Ukrajincima da beže sa fronta, a njeni članovi takođe pomažu u obezbeđivanju hrane i zaliha za civile, kao i u usluge usvajanja dece koja su ostala bez roditelja u ratu.

Tokom napada dronom u sredu, Maser je putovao sa pripadnicima jedinice "Beli anđeli" donjecke policije, koja sprovodi evakuaciju civila u opkoljenom regionu usred ruskih napada.

Donjecka oblast je više puta bila meta intenzivnih napada dronovima dok ruska vojska nastavlja napore ka osvajanju celog regiona Donbasa.