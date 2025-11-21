U Nigeriji nekoliko đaka oteto iz škole, samo nekoliko dana nakon što je iz druge škole oteto 25 devojčica
NOVI NAPAD
NAORUŽANI MUŠKARAC UPAO U ŠKOLU I OTEO ĐAKE! Užas u Nigeriji svega nekoliko dana nakon otmice 25 učenica
Naoružani muškarac oteo je nekoliko đaka u jednoj školi u Nigeriji, saopštile su danas lokalne vlasti.
Vlasti Nigerije još uvek nisu saopštile koliko je dece oteto.
Pre nekoliko dana je iz druge škole oteto 25 devojčica.
