Slušaj vest

Naoružani muškarac oteo je nekoliko đaka u jednoj školi u Nigeriji, saopštile su danas lokalne vlasti.

Vlasti Nigerije još uvek nisu saopštile koliko je dece oteto.

Pre nekoliko dana je iz druge škole oteto 25 devojčica.

(Kurir.rs/Beta-AP/Foto: Ilustracija)

Ne propustitePlanetaOTETO 25 DEVOJČICA! Naoružana specijalizovana banda upala u internat i sve ih kidnapovala, prvo ubili nastavnika i stražara! Užas u Nigeriji!
Cisterna eksplodirala u Nigeriji
PlanetaNAORUŽANI MUŠKARCI UPALI U ŠKOLU, UBILI NASTAVNICU, PA OTELI NAJMANJE 25 UČENICA: Užas u Nigeriji
w-56753899-nigerija-policija.jpg
PlanetaTRAMP SPREMA VOJNI UDAR NA NIGERIJU! "Ako napadnemo, biće to brzo, žestoko i SLATKO, baš kao što ti teroristički nasilnici napadaju naše DRAGE hrišćane"
Donald Tramp Južna Koreja
PlanetaCISTERNA SE PREVRNULA, LJUDI DOTRČALI DA POKUPE NAFTU, A ONDA SE DESILA TRAGEDIJA Najmanje 30 ljudi nastradalo (VIDEO)
Cisterna eksplodirala u Nigeriji