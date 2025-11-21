Slušaj vest

Nemački kancelar Fridrih Merc otkazao je u petak sve obaveze kako bi održao hitan telefonski razgovor sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i drugim evropskim liderima o američko-ruskom planu za okončanje rata u Ukrajini, koji bi podrazumevao velike ustupke Vladimiru Putinu.

Francuski predsednik Emanuel Makron i lider opozicije u Velikoj Britaniji, Kir Starmer, takođe će se pridružiti razgovoru u podne po evropskom vremenu, rekli su zvaničnici vlada, javlja Bloomberg.

Evropski i ukrajinski zvaničnici odbacili su najnoviji predlog Donalda Trampa za mirovni sporazum koji bi bio izrazito nepovoljan za Kijev, upozoravajući da bi popuštanje Rusiji samo podstaklo Vladimira Putina da sledeći napad usmeri na NATO, piše Politico.

Kaja Kalas, najviši diplomata Evropske unije, rekla je Trampovom timu da njihov nacrt primirja od 28 tačaka neće uspeti bez podrške i Kijeva i evropskih vlada, koje su trenutno najveći donatori Ukrajine u ratu.

Predlog SAD izazvao je uzbunu u evropskim prestonicama, delimično jer su potpuno isključene iz procesa njegovog kreiranja, a uglavnom jer, po mišljenju jednog zvaničnika, predstavlja ništa drugo do Putinu po meri skrojen spisak želja.

Prema uslovima nacrta, Ukrajinabi bila primorana da preda teritorije koje trenutno kontroliše na istoku zemlje, da prepolovi vojsku i da se odrekne dela moćnog naoružanja.

- Da bi bilo koji mirovni plan uspeo, mora ga podržati Ukrajina i mora ga podržati Evropa - rekla je Kalas novinarima u Briselu u četvrtak.