RUSI RANO HLADILI ŠAMPANJAC, NOVI NAPAD NA UKRAJINU BIĆE NAPAD NA NATO! Bezbednosne garancije kao ČLAN 5 Alijanse, Trampu ni ne treba Putinov potpis (FOTO)
Mirovni plan za Ukrajinu američkog predsednika Donalda Trampa uključuje bezbednosne garancije po uzoru na Član 5 NATO, koji bi obavezao SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu "transatlantsku zajednicu".
To se navodi u nacrtu plana koji je dobio Aksios.
Američki sajt navodi da Trampov plan zahteva bolne ustupke od Ukrajine, ali takođe uključuje i obećanje bez presedana.
Glavni cilj ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog tokom mirovnih pregovora jeste da dobije snažne bezbednosne garancije SAD i Evrope, a ovo je prvi put da je Tramp spreman da te garancije i ponudi.
Plan od 28 tačaka koji je Den Driskol, sekretar u Ministarstvu odbrane SAD zadužen za kopnenu vojsku, predstavio Zelenskom juče tokom posete delegacije Pentagona Kijevu, a koji je takođe dobio i Aksios, jednostavno kaže da će "Ukrajina dobiti pouzdane bezbednosne garancije".
Ali uz to, Amerika je Ukrajincima predstavila još jedan nacrt sporazuma.
U njemu se navodi da će svaki budući "značajan, nameran i kontinuirani oružani napad" Rusije na Ukrajinu "biti smatran napadom koji preti miru i bezbednosti transatlantske zajednice" i da će SAD i saveznici odgovoriti u skladu sa tim, uključujući i vojnu silu.
Dokument sadrži redove za potpise Ukrajine, SAD, EU, NATO i Rusije.
Visoki zvaničnik Bele kuće rekao je da je Rusija obaveštena o ovom nacrtu, ali nije jasno da li će na kraju biti potreban potpis predsednika Vladimira Putina na tom dokumentu.
Bezbednosne garancije bi bile na početni period od deset godina i mogle bi da budu obnovljene uz obostrani pristanak.
Visoki zvaničnik Bele kuće i još jedan izvor direktno upoznat sa temom potvrdili su legitimnost dokumenta koji je dobio Aksios.
Neimenovani zvaničnik Trampove administracije je rekao da će predlog morati da bude razmotren s evropskim partnerima i da još može da bude promenjen.
Izvor Aksios je rekao da Bela kuća smatra predložene bezbednosne garancije "velikom pobedom" za Zelenskog i za dugoročnu bezbednost Ukrajine.
Zelenski je dobio predlog mirovnog plana koji bi zahtevao od njega da ustupi još više ukrajinske teritorije nego što Rusija trenutno kontroliše, uz ponovnu dobrodošlicu Rusiji u međunarodnu zajednicu, kao i ukidanje sankcija i amnestiju Moskvi za ratne zločine.
Ali, on bi mu takođe pružio jače garancije protiv dalje ruske agresije nego što se činilo verovatnim otkad je Tramp u Beloj kući.
Trampov izaslanik Stiv Vitkof, koji je preuzeo vođstvo u izradi plana od 28 tačaka, razgovarao je tokom proteklog vikenda o predloženim bezbednosnim garancijama sa Rustemom Umerovim, savetnikom za nacionalnu bezbednost Zelenskog, a plan je u pisanoj formi predat Zelenskom u četvrtak.
Plan bi mogao da izazove negativne reakcije na Trampa među njegovim saveznicima iz pokreta "Amerika na prvom mestu", jer bi suštinski obavezao američku vojsku da brani Ukrajinu u slučaju novog rata.
Ovo je nacrt teksta
Ovaj nacrt utvrđuje uslove za primirje između Ukrajine i Ruske Federacije i pruža bezbednosnu garanciju po uzoru na principe Člana 5 Severnoatlantskog sporazuma, prilagođene okolnostima ovog sukoba i interesima SAD i evropskih partnera.
SAD potvrđuju da će značajan, namerni i dugotrajni oružani napad Ruske Federacije preko dogovorene linije primirja na teritoriju Ukrajine biti smatran napadom koji preti miru i bezbednosti transatlantske zajednice.
U takvom slučaju, predsednik SAD će, vršeći ustavna ovlašćenja i nakon neposrednih konsultacija s Ukrajinom, NATO i evropskim partnerima, odrediti mere neophodne za obnavljanje bezbednosti.
Ove mere mogu da uključuju oružane snage, obaveštajnu i logističku pomoć, ekonomske i diplomatske akcije i druge korake koji se smatraju prikladnim.
Zajednički mehanizam procene sa NATO i Ukrajinom će raditi evaluaciju svakog kršenja (primirja).
Članice NATO, uključujući Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačku, Poljsku i Finsku, potvrđuju da je bezbednost Ukrajine sastavni deo evropske stabilnosti i obavezuju se da će delovati u saglasnosti sa SAD u odgovoru na svako kršenje, osiguravajući jedinstven i kredibilan stav odvraćanja.
Ovaj okvir stupa na snagu po potpisivanju i ostaje na snazi deset godina, uz mogućnost produženja međusobnim dogovorom.
Zajednička komisija za praćenje koju predvode evropski partneri, uz učešće SAD, nadgledaće njegovo poštovanje.
Potpisnici:
- Ukrajina
- Ruska Federacija
- Sjedinjene Američke Države
- Evropska unija
- NATO
Šta još piše u mirovnom planu
Pored garancija bezbednosti, plan od 28 tačaka predviđa demilitarizovanu zonu između ukrajinske i ruske teritorije na istoku.
Rusija bi preuzela kontrolu nad celim regionom Donbasa, dok bi linije kontrole u Hersonskoj oblasti i Zaporoškoj oblasti uglavnom bile zamrznute.
Nikakvih NATO trupa ne bi bilo na ukrajinskom tlu, a ukrajinska vojska bi bila ograničena na 600.000 ljudi, što je manje nego trenutno (800.000-850.000 vojnika), ali mnogo više nego što je ranije bilo u mirnodopsko vreme (oko 250.000).
(Kurir.rs/Axios/Preveo i priredio: N. V.)