Mirovni plan za Ukrajinu američkog predsednika Donalda Trampa uključuje bezbednosne garancije po uzoru na Član 5 NATO, koji bi obavezao SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu "transatlantsku zajednicu".

To se navodi u nacrtu plana koji je dobio Aksios.

Američki sajt navodi da Trampov plan zahteva bolne ustupke od Ukrajine, ali takođe uključuje i obećanje bez presedana.

Glavni cilj ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog tokom mirovnih pregovora jeste da dobije snažne bezbednosne garancije SAD i Evrope, a ovo je prvi put da je Tramp spreman da te garancije i ponudi.

Plan od 28 tačaka koji je Den Driskol, sekretar u Ministarstvu odbrane SAD zadužen za kopnenu vojsku, predstavio Zelenskom juče tokom posete delegacije Pentagona Kijevu, a koji je takođe dobio i Aksios, jednostavno kaže da će "Ukrajina dobiti pouzdane bezbednosne garancije".

Ali uz to, Amerika je Ukrajincima predstavila još jedan nacrt sporazuma.

U njemu se navodi da će svaki budući "značajan, nameran i kontinuirani oružani napad" Rusije na Ukrajinu "biti smatran napadom koji preti miru i bezbednosti transatlantske zajednice" i da će SAD i saveznici odgovoriti u skladu sa tim, uključujući i vojnu silu.

Dokument sadrži redove za potpise Ukrajine, SAD, EU, NATO i Rusije.

Visoki zvaničnik Bele kuće rekao je da je Rusija obaveštena o ovom nacrtu, ali nije jasno da li će na kraju biti potreban potpis predsednika Vladimira Putina na tom dokumentu.

Bezbednosne garancije bi bile na početni period od deset godina i mogle bi da budu obnovljene uz obostrani pristanak.

Visoki zvaničnik Bele kuće i još jedan izvor direktno upoznat sa temom potvrdili su legitimnost dokumenta koji je dobio Aksios.

Neimenovani zvaničnik Trampove administracije je rekao da će predlog morati da bude razmotren s evropskim partnerima i da još može da bude promenjen.

Izvor Aksios je rekao da Bela kuća smatra predložene bezbednosne garancije "velikom pobedom" za Zelenskog i za dugoročnu bezbednost Ukrajine.

Zelenski je dobio predlog mirovnog plana koji bi zahtevao od njega da ustupi još više ukrajinske teritorije nego što Rusija trenutno kontroliše, uz ponovnu dobrodošlicu Rusiji u međunarodnu zajednicu, kao i ukidanje sankcija i amnestiju Moskvi za ratne zločine.

Ali, on bi mu takođe pružio jače garancije protiv dalje ruske agresije nego što se činilo verovatnim otkad je Tramp u Beloj kući.

Trampov izaslanik Stiv Vitkof, koji je preuzeo vođstvo u izradi plana od 28 tačaka, razgovarao je tokom proteklog vikenda o predloženim bezbednosnim garancijama sa Rustemom Umerovim, savetnikom za nacionalnu bezbednost Zelenskog, a plan je u pisanoj formi predat Zelenskom u četvrtak.

Plan bi mogao da izazove negativne reakcije na Trampa među njegovim saveznicima iz pokreta "Amerika na prvom mestu", jer bi suštinski obavezao američku vojsku da brani Ukrajinu u slučaju novog rata.

Ovo je nacrt teksta

Ovaj nacrt utvrđuje uslove za primirje između Ukrajine i Ruske Federacije i pruža bezbednosnu garanciju po uzoru na principe Člana 5 Severnoatlantskog sporazuma, prilagođene okolnostima ovog sukoba i interesima SAD i evropskih partnera.

SAD potvrđuju da će značajan, namerni i dugotrajni oružani napad Ruske Federacije preko dogovorene linije primirja na teritoriju Ukrajine biti smatran napadom koji preti miru i bezbednosti transatlantske zajednice.

U takvom slučaju, predsednik SAD će, vršeći ustavna ovlašćenja i nakon neposrednih konsultacija s Ukrajinom, NATO i evropskim partnerima, odrediti mere neophodne za obnavljanje bezbednosti.

Ove mere mogu da uključuju oružane snage, obaveštajnu i logističku pomoć, ekonomske i diplomatske akcije i druge korake koji se smatraju prikladnim.

Zajednički mehanizam procene sa NATO i Ukrajinom će raditi evaluaciju svakog kršenja (primirja).

Članice NATO, uključujući Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačku, Poljsku i Finsku, potvrđuju da je bezbednost Ukrajine sastavni deo evropske stabilnosti i obavezuju se da će delovati u saglasnosti sa SAD u odgovoru na svako kršenje, osiguravajući jedinstven i kredibilan stav odvraćanja.

Ovaj okvir stupa na snagu po potpisivanju i ostaje na snazi deset godina, uz mogućnost produženja međusobnim dogovorom.

Zajednička komisija za praćenje koju predvode evropski partneri, uz učešće SAD, nadgledaće njegovo poštovanje.

Potpisnici:

- Ukrajina

- Ruska Federacija

- Sjedinjene Američke Države

- Evropska unija

- NATO

Šta još piše u mirovnom planu

Pored garancija bezbednosti, plan od 28 tačaka predviđa demilitarizovanu zonu između ukrajinske i ruske teritorije na istoku.

Rusija bi preuzela kontrolu nad celim regionom Donbasa, dok bi linije kontrole u ​​Hersonskoj oblasti i Zaporoškoj oblasti uglavnom bile zamrznute.

Nikakvih NATO trupa ne bi bilo na ukrajinskom tlu, a ukrajinska vojska bi bila ograničena na 600.000 ljudi, što je manje nego trenutno (800.000-850.000 vojnika), ali mnogo više nego što je ranije bilo u mirnodopsko vreme (oko 250.000).